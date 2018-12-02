انتهت - نهاية حلم التأهل للمونديال.. مصر تخسر أمام الكاميرون

الأحد، 02 ديسمبر 2018 - 16:20

كتب : محمد سمير

الصورة من EBBFED - منتخب مصر

يواجه منتخب مصر نظيره الكاميروني في الجولة الأخيرة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2019 بالصين.

يحتاج الفراعنة للفوز من أجل التأهل رسميا إلى نهائيات المونديال بالصين، أما في الخسارة فتكون هناك حالتين:

1- الخسارة بأٌقل من 4 نقاط والحصول على المركز الثالث برصيد 19 نقطة في انتظار ثالث المجموعة الأخرى، إما التأهل مباشرة أو خوض مباراة فاصلة.

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2- الخسارة بأكثر من 4 نقاط، الحصول على المركز الرابع والخروج من سباق المونديال.

وينقل لكم FilGoal.com مباشر للمباراة الختامية.

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الفترة الأولى:

2-0 الكاميرون

8-7 مصر

10 - 10

14-10 الكاميرون

16-16

19-18 مصر

25-22 مصر

نهاية الفترة الأولى 25-22

الفترة الثانية:

28-25 مصر

30-28 الكاميرون

33-33

38 - 33 الكاميرون

40 - 33 الكاميرون (ووقت مستقطع لمصر)

43 - 35 الكاميرون

45 - 39 الكاميرون

نهاية الفترة الثانية والشوط الأول

الفترة الثالثة:

مصر 41 - 45 الكاميرون

مصر 41 - 52 الكاميرون

مصر 47 - 57 الكاميرون

مصر 47 - 61 الكاميرون

مصر 51 - 66 الكاميرون

نهاية الفترة الثالثة

انطلاق الفترة الرابعة

مصر 53 - 68 الكاميرون

مصر 59 - 75 الكاميرون

مصر 60 - 80 الكاميرون

مصر كرة سلة مونديال السلة

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