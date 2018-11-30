بالفيديو – العارضة تحرم السعيد من هز شباك الفيحاء.. والسومة يترجم صناعته بنجاح

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 - 19:07

كتب : FilGoal

عبد الله السعيد - الأهلي - الفيحاء

رفضت عارضة فريق الفيحاء، اهتزاز شباك الفريق عن طريق محترفنا المصري عبد الله السعيد لتحرم أهلي جدة من هدف محقق، قبل أن ينجح في صناعة الهدف الأول لفريقه.

أهلي جدة يواجه الفيحاء في الجولة الـ 11 من الدوري السعودي.

الثنائي المصري محمد عبد الشافي وعبد الله السعيد يشارك منذ بداية المباراة وكاد الأخير أن يسجل أكثر من مرة.

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أخطر فرص أهلي جدة في الشوط الثاني جاءت عن طريق عبد الله السعيد.

السعيد استقبل تسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 54 أمام المرمى الخال من مرماه ليحولها برأسه في طريق الشباك.

لكن رأسية السعيد اصطدمت في العارضة لتحرم أهلي جدة من هدف لا يُصدق.

بعدها وفي الدقيقة 69 انطلق عبد الله السعيد متوغلا داخل منطقة جزاء الفيحاء قبل أن يصنع الهدف الأول لأهلي جدة.

عرضية أرضية متقنة من داخل منطقة الجزاء حولها عمر السومة بإتقان وسهولة داخل الشباك.

فرص أهلي جدة المتتالية تنتهي أخيرا بهز شباك الفيحاء.

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