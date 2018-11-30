تقرير: صراع فرنسي.. مدرب الجزائر الأسبق يطلب ضم بغداد بونجاح

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 - 17:37

كتب : FilGoal

بغداد بونجاح - السد القطري

صراع كبير في سوق الانتقالات الفرنسية على المهاجم الجزائري بغداد بونجاح. هذه المرة مدربه الأسبق يطلب التعاقد معه.

وحيد خليلوزيتش المدير الفني الأسبق لمنتخب الجزائر طلب من نادي نانت الفرنسي التعاقد مع بغداد بونجاح مهاجم السد القطري، وفقا لموقع jeunesfooteux الفرنسي.

خليلوزيتش تولى تدريب نادي نانت خلال شهر أكتوبر الماضي والآن يفكر في دعم صفوف الفريق بضم الهداف الجزائري خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

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نانت يحتل المركز العاشر على سلم ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 17 نقطة من 14 مباراة. مع خليلوزيتش تلقى الفريق خسارة وحيدة بينما انتصر 4 مرات وتعادل مرتين.

رغبة نانت في ضم بغداد بونجاح سيقابلها رغبة فرنسية أخرى. هنا نتحدث عن مارسيليا.

العملاق الفرنسي مارسيليا يرغب في التعاقد مع بغداد بونجاح وفقا للتقرير الفرنسي.

المهاجم الجزائري صاحب الـ 27 عاما يقدم أداءً ولا أروع مع السد القطري. سجل 11 هدفا وصنع هدفين خلال مشاركته في ثلاث مباريات فقط في الدوري القطري هذا الموسم. نعم 11 هدفا في ثلاث مباريات فقط بواقع ثلاثية في لقاء وسباعية في لقاء آخر.

وفي دوري أبطال آسيا، اعتلى بغداد بونجاح صدارة ترتيب هدافي البطولة برصيد 13 هدفا.

وينتهي عقد بغداد بونجاح مع السد القطري في 2021 مع وابل من العروض المختلفة لضم المهاجم الجزائري.

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