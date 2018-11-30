بالفيديو - زعيم السعودية يحرق نفط العراق ويعبر لربع نهائي كأس زايد

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 - 18:03

كتب : نادر عيد

الهلال

حجز الهلال زعيم الكرة السعودية مكانه في الدور ربع النهائي لكأس زايد للأندية الأبطال بعدما كرر انتصاره على النفط العراقي يوم الجمعة بهدفين دون رد.

وسيطر الهلال منذ البداية على اللقاء الذي أقيم في ملعب فرانسو حريري بأربيل العراقية وأضاع ركلة جزاء في الدقيقة 9 سددها البيروفي أندريه كارييو.

وسجل الفرنسي بافيتيمبي جوميس في الدقيقة 13 الهدف الأول بتسديدة من مسافة قريبة إثر كرة مرتدة من حارس النفط وعزز البرازيلي كارلوس إدواردو النتيجة بهدف ثان في الدقيقة 31 بعد انفراد تام بالمرمى.

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وأكمل النفط اللقاء منقوصا بعد طرد لاعبه ليث تحسين في الدقيقة 52.

وكان الهلال أحرق النفط في لقاء الذهاب بنتيجة 4-صفر والذي أقيم في 29 أكتوبر واستضافه ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض عاصمة المملكة.

وبات الهلال حامل لقب الدوري السعودي رابع المتأهلين إلى دور الـ8 بعد مولودية الجزائر والنجم الساحلي التونسي والوصل الإماراتي.

ويملك المريخ السوداني فرصة كبيرة للحاق بالرباعي السابق حين يحل ضيفا على اتحاد الجزائر في لقاء الإياب من دور الـ16. وفاز المريخ في لقاء الذهاب بنتيجة 4-1.

ويستضيف الأهلي السعودي فريق وفاق سطيف الجزائري يوم الثلاثاء وكان لقاء الذهاب بينهما انتهى بفوز الأول في الجزائر بهدف.

وتقام قمة مصرية يوم الجمعة بين الزمالك والاتحاد وللأول الأفضلية بعد فوزه في لقاء الذهاب خارج ميدانه بهدف.

وتقام آخر مباريات دور الـ16 في 11 ديسمبر حين يستضيف الرجاء المغربي النادي الإسماعيلي. وانتهى لقاء الذهاب بالتعادل بدون أهداف.

الهلال النفط كأس زايد

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