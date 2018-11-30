ماذا قدم كارتيرون وجاريدو والشعباني للتنافس على جائزة المدرب الأفضل؟

رغم خسارة المباراة النهائية إلا أن باتريس كارتيرون المدرب السابق للأهلي سينافس معين الشعباني مدرب الترجي وخوان كارلوس جاريدو على جائزة المدرب الأفضل في إفريقيا. فماذا قدم الثلاثي للترشح للجائزة؟

10 مدربين يتنافسون على جائزة المدرب الأفضل في إفريقيا بحسب اختيارات "كاف". بينهم كارتيرون وجاريدو والشعباني. (طالع التفاصيل والكاملة كاملة)

ويقام حفل توزيع جوائز الأفضل في إفريقيا يوم الثامن من يناير المقبل في العاصمة السنغالية داكار.

فماذا قدم كارتيرون وجاريدو والشعباني للتنافس على الجائزة؟

كارتيرون.. النتائج لا تكفي!

حين تولى كارتيرون قيادة الأهلي الفنية كان الفريق يعاني في بطولة إفريقيا. نقطة واحدة بعد أول مباراتين وشبح الخروج يهدد الفريق لكن سرعا ما كان له مفعول السحر بتحقيق 4 انتصارات على تاونشيب رولرز (مرتين) والترجي وكمبالا سيتي في دور المجموعات ليتأهل الفريق للأدوار الإقصائية.

وفي ربع النهائي سحق الأهلي نظيره هوريا الغيني برباعية دون رد في الإياب بعد تعادل سلبي في الذهاب، ثم تخطي عقبة وفاق سطيف في نصف النهائي بنتيجة 4-3 في مجموعة المباراتين.

لكن اختفاء مفعول كارتيرون في المباراة النهائية كان بداية الأزمة.

الأهلي انتصر على الترجي 3-1 في ذهاب النهائي. الفريق كان قاب قوسين أو أدنى لتحقيق اللقب. إلا أن الهزيمة بثلاثية دون رد في رادس قلبت الطاولة على كارتيرون.

ثم جاء الخروج من البطولة العربية ضد الوصل الإماراتي ليضع نهاية لمسيرة كارتيرون مع الأهلي. وهي المسيرة التي قد نجدها رائعة إذا نظرنا لها من الناحية الرقمية لكنها لم تكن جيدة من حيث الأداء في المباريات.

10 مباريات في بطولة إفريقيا و6 مباريات في الدوري ومباراة في كأس مصر بمجموع 17 مباراة لـ كارتيرون مع الأهلي، لم يخسر خلالها الفريق إلا 3 مباريات، كانت حصيلة فترة المدرب الفرنسي مع الأهلي قبل رحيله.

لكن خسارة الأهلي للقب الإفريقي لم تمنع الاتحاد الإفريقي من ترشيح كارتيرون للتنافس على جائزة المدرب الأفضل في القارة.

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جاريدو.. في الطريق للقب

وضع جاريدو قدما ونصف قدم للفوز بلقب الكونفدرالية بعد تغلب فريقه الرجاء على فيتا كلوب الكونغولي بثلاثية دون رد في ذهاب نهائي المسابقة.

مشوار جاريدو مع الرجاء كان رائعا. إذ لم يخسر الفريق سوى مباراة واحدة كانت خارج أرضه ضد فيتا كلوب في دور المجموعات.

البداية كانت بتخطي فريق نواذيبو الموريتاني بنتيجة 5-3 في الدور الأول.

ثم سحق زاناكو الزامبي بخماسية دون رد في دور الـ16 الثاني للبطولة.

وفي دور المجموعات تصدر الرجاء المجموعة برصيد 11 نقطة بعد 3 انتصارات وتعادلين وهزيمة وبأقوى هجوم في دور المجموعات.

وفي الدور ربع النهائي تخطى الرجاء فريق كارا برازافيل الكونغولي بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين قبل أن يفوز على إنيمبا بهدف في نيجيريا قبل أن يكرر انتصاره إيابا بهدفين مقابل هدف، حتى وصل للمباراة النهائية ضد فيتا كلوب.

الرجاء تفصله 90 دقيقة يكفيه فيها الفوز أو التعادل أو الخسارة بفارق هدفين لتحقيق اللقب. دقائق قد تجعل جاريدو يفوز بلقب الكونفدرالية الثاني له في إفريقيا.

الشعباني.. من مدرب مؤقت لـ مدرب متوج

لم تجد إدارة الترجي سوى معين الشعباني لتولي قيادة الفريق بعد الخسارة من بريميرو دي أوجوستو الأنجولي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وذلك بعد فك الارتباط مع المدرب خالد بن يحيى.

معين الشبعاني الذي عمل مساعدا لـ بن يحيى، وتولى قيادة الترجي بشكل مؤقت درب الفريق قبل 3 مباريات من نهاية البطولة، مع عدم ضمان وصول الترجي للمباراة النهائية بالأساس بعد التأخر في النتيجة ضد الفريق الأنجولي.

لكن الشعباني قاد الترجي للوصول للنهائي بعد الفوز على بريميرو دي أوجوستو في الإياب بنتيجة 4-2.

وفي النهائي وضد الأهلي، نجح معين في الفوز باللقب رغم الخسارة ذهابا في ملعب برج العرب بنتيجة 3-1، بعدما تغلب على الأهلي في رادس بنتيجة 3-0.

3 مباريات لـ معين الشعباني على رأس القيادة الفنية لفريق الترجي كانت كفيلة بتحقيق أبناء باب سويقة اللقب.

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