كرة سلة - حظوظ المنتخب المصري قبل انطلاق المرحلة الأخيرة من تصفيات المونديال

تنطلق مساء اليوم المرحلة الأخيرة من تصفيات المؤهلة لبطولة العالم لرجال السلة المقرر إقامتها بالصين في صيف 2019.

ويقع المنتخب المصري في المجموعة التي تضم منتخبات أنجولا وتونس والمغرب والكاميرون وتشاد، ويتأهل الأول والثاني مباشرة بينما للثالث فرصة إذا حقق نقاط أكثر من ثالث المجموعة الأخرى.

ضمن المنتخب التونسي تأهله بغض النظر عن نتائج المرحلة الأخير من التصفيات بينما يتنافس منتخبات أنجولا ومصر والكاميرون على البطاقة الثانية وحظوظ البطاقة الثالثة.

يفتتح الفراعنة مشوارهم في المرحلة الأخيرة في السادسة والنصف من مساء اليوم أمام المنتخب التشادي، ويصطدم في الرابعة من عصر غد السبت بالمنتخب التونسي المتأهل، ويختتم التصفيات يوم الأحد بمواجهة الكاميرون في الرابعة عصرا.

ويقع حاليا المنتخب المصري في المركز الثالث برصيد 14 نقطة بالتساوي مع الكاميرون ولكن الأفضلية للفراعنة بسبب المواجهات المباشرة، ويأتي المنتخب الأنجولي في المركز الثاني برصيد 15 نقطة بينما تأهل نسور قرطاج برصيد 18 نقطة.

ويستعرض لكم FilGoal.com حظوظ المنتخب المصري من أجل التأهل إلى مونديال الصين

- أول الفوز بالثلاث مباريات "ضمان التأهل"

يضمن الفراعنة التأهل إلى مونديال الصين في حالة الفوز بالثلاث مباريات أمام تشاد وتونس والكاميرون.

في تلك الحالة يرفع المنتخب المصري رصيده إلى 20 نقطة ويتأهل الفراعنة في تلك الحالة إما مباشرة أو خطف البطاقة الخامسة.

ففي الحالة الأولى يتأهل المنتخب كثاني المجموعة إذا تعثر الفريق الأنجولي في مباراتين إذ يتوقف رصيده وقتها عند 19 نقطة فقط.

والحالة الثانية يتأهل الفراعنة كأفضل ثالث إذ أن ثالث المجموعة الأخرى بين كوت ديفوار وإفريقيا الوسطى لن يصل لأكثر من 19 نقطة.

- الفوز بمباراتين وخسارة مباراة واحدة:

في تلك الحالة يدخل المنتخب المصري في عدة حسابات، إذ أن رصيده وقتها يصل إلى 19 نقطة.

ويحتاج الفراعنة في تلك الحالة إلى خسارة منتخب أنجولا في مبارياته الثلاثة ليتجمد رصيده عند 18 نقطة، وخسارة المنتخب الكاميروني لمباراة على الأقل "أمام المغرب"، وفي هذه الحالة يتأهل منتخب مصر كثاني المجموعة.

الحالة الأخرى هي وصول مصر للنقطة 19 وتواجد الفريق في المركز الثالث، يصعد المنتخب المصري في حالتين الأولى عدم وصول ثالث المجموعة الأخرى إلى 19 نقطة بل أقل، والثانية هي التساوي مع ثالث المجموعة الأخرى والتأهل بمباراة فاصلة.

- الفوز بمباراة وخسارة مباراتين:

يصل المنتخب المصري إلى 18 نقطة والحالة الوحيدة التي يتأهل فيها هي كأفضل ثالث بخسارة ثالث المجموعة الأخرى لمباراتين ليصل إلى 17 نقطة فقط.

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