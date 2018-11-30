ماذا قدم صلاح وجمعة ووليد سليمان للتنافس على الأفضل؟ علامة كاملة وتوهج واقتراب من المجد

مع 31 لاعبا أخر يتنافس محمد صلاح نجم ليفربول وأحمد جمعة هداف المصري ووليد سليمان نجم الأهلي على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2018. فماذا قدم الثلاثي المصري للترشح للجائزة؟

الاتحاد الإفريقي أعلن اليوم قائمة مكونة من 34 لاعبا للتنافس على جائزة أفضل في القارة. وهي النسخة الجديدة من الجائزة بعد دمج جائزتي أفضل لاعب في إفريقيا وأفضل لاعب يلعب في إفريقيا في جائزة واحدة.

وعلى رأس القائمة الأولية جاء صلاح وجمعة ووليد سليمان بجانب حكيم زياش نجم المغرب وخاليدو كوليبالي وساديو ماني نجمي السنغال وبيير إيمريك أوباميانج نجم الجابون ورياض محرز نجم الجزائر. (طالع التفاصيل والقائمة كاملة)

الجائزة ستقدم في الثامن من يناير المقبل في حفل يُقام بالعاصمة السنغالية داكار. فماذا قدم الثلاثي المصري للتنافس على الجائزة؟

محمد صلاح.. علامة كاملة دوليا وتوهج ليفربولي

رغم إن عام 2018 لم يكن موفقا لمنتخب مصر بعد مشاركة مخيبة للآمال في كأس العالم، إلا أن صلاح كان بسمة الأمل الوحيدة للفراعنة.

صلاح سجل هدفين خلال مباراتي روسيا والسعودية في كأس العالم ليحقق العلامة الكاملة رغم خسارة المباراتين. مع التذكير نه لم يواجه أوروجواي بسبب الإصابة.

توهج صلاح استمر في مباريات تصفيات أمم إفريقيا 2019 أيضا. خاض صلاح 3 مباريات في التصفيات في عام 2018، وسجل بها جميعا.

ضد النيجر سجل هدفين وصنع مثلهما، وضد إي سواتيني سجل هدفا أوليمبيا من ركلة ركنية، وضد تونس سجل هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

ووديا خاض مباراة واحدة ضد البرتغال وسجل بشباكها أيضا.

وإجمالا خاض صلاح 6 مباريات مع المنتخب في 2018، سجل بها جميعا. ليختتم العام بـ 7 أهداف دولية مع صناعة هدفين.

عام فردي رائع لصلاح مع المنتخب.

أما مع ليفربول فحدث ولا حرج.

النصف الثاني من موسم 2017-2018 كان موسم صلاح بإمتياز.

15 مباراة في الدور الثان للدوري الإنجليزي = 15 هدفا صلاح + صناعة 4 أهداف.

أرقام رائعة جعلته يفوز بجائزة لاعب الشهر مرتين قبل أن يختتم الموسم بتحقيق جائزة أفضل لاعب في الموسم من رابطة المحترفين وأفضل لاعب من رابطة الدوري الإنجليزي بجانب الحصول على الحذاء الذهبي.

وأوروبيا قاد صلاح ليفربول للوصول للمباراة النهائية لأول مرة منذ عام 2007 بعد تسجيل 5 أهداف وصناعة 3 أهداف خلال عام 2018. منها هدفين في شباك روما وصناعة مثلهما في ذهاب نصف نهائي البطولة.

ومن يدري؟ ربما كان ليقود ليفربول لتحقيق اللقب على حساب ريال مدريد لو استمر في الملعب ولم يُصاب بعد تدخل مع سيرخيو راموس.

وفي الموسم الحالي ووسط أحاديث بهبوط مستواه. سجل صلاح 7 أهداف خلال 13 مباراة في الدوري الإنجليزي ليكون ثان هدافي الدوري الإنجليزي بعد سيرخيو أجويرو هداف مانشستر سيتي وأوباميانج نجم أرسنال والذي ينافس صلاح على جائزة الأفضل في إفريقيا.

كما سجل هدفين في مرمى ريد ستار في دوري أبطال أوروبا بعد مشاركته في 5 مباريات.

وليد سليمان.. الاقتراب من ملامسة المجد

غياب وليد سليمان عن اللعب بقميص منتخب مصر لم يمنعه من التنافس على جائزة الأفضل وذلك بعد ما قدمه في مباريات دوري أبطال إفريقيا.

بصمة سليمان لم تكن كبيرة في الأدوار الأولى للبطولة. فقط سجل هدفا ضد مونانا الجابوني وصنع أخر في مباراتي الدور الأول من البطولة، قبل أن يصوم عن الإسهام في الأهداف خلال دور المجموعات.

لكن في الأدوار الحاسمة، ارتدى سليمان قميص المنقذ.

سجل سليمان هدفا في مرمى هورويا الغيني وصنع هدفين في إياب دور ربع النهائي.

وضد وفاق سطيف في نصف النهائي، سجل ذهابا وإيابا ليقود الأهلي للنهائي.

وأمام الترجي سجل سليمان هدفين من ركلتي جزاء وصنع هدفا لـ عمرو السولية في ذهاب المباراة النهائية التي انتهت بنتيجة 3-1.

لكن ربما افتقد سليمان لمن يساعده في مباراة الإياب، فخسر الأهلي بثلاثية لتذهب بطولة إفريقيا للترجي.

ومحليا سجل سليمان 5 اهداف خلال 11 مباراة في النصف الثاني من الموسم الماضي أسهم بها في فوز الأهلي بلقب الدوري للمرة الثالثة على التوالي.

أحمد جمعة.. تألق في الكونفدرالية

هداف المصري البورسعيدي تألق في الكونفدرالية حتى قاد فريقه للوصول لنصف نهائي المسابقة لأول مرة منذ عام 2002.

جمعة سجل 5 أهداف خلال الكونفدرالية. ليكون رابع هدافي البطولة.

أهداف جمعة أسهمت في وصول المصري لدور المجموعات، بعدما سجل مرمى جرين بافلوز الزامبي ومونانا الجابوني وسيمبا التنزاني.

وفي دور المجموعات سجل جمعة هدفين في مرمى يونياو سونجو الموزمبيقي في أولى مباريات المجموعة.

ومحليا سجل جمعة 4 أهداف في 16 مباراة خلال مباريات النصف الثاني للدوري من الموسم الماضي.

وفي الموسم الحالي، سجل جمعة هدفين خلال 11 مباراة في الدوري.

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