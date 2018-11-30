الأزمة لم تنته بعد.. بوكا يطالب بإقصاء ريفير بليت والأخير يطعن على نقل المباراة

توابع الأزمة لم تنته بعد، وكلا الفريقين مازالا مُصرين على أحقية كل منهما في الظفر بحقوقه التي يمنحه إياها اتحاد أمريكا الجنوبية "كونميبول".

كونميبول أعلن يوم الخميس رسميا نقل مباراة إياب نهائي كوبا ليبرتادوريس إلى ملعب سانتياجو بيرنابيو في إسبانيا يوم 9 ديسمبر في حضور جمهور الفريقين.

ولكن بوكا جونيورز أصدر بيانا رسميا رفض فيه قرار اتحاد أمريكا الجنوبية وأصر على رغبته في إقصاء غريمه التقليدي من البطولة واعتباره فائزا بها.

بيان بوكا أشار إلى الانتهاكات التي وقعت من جانبل المنافس واعتبرها خطيرة ليطالب كونميبول بتطبيق اللوائح التي تنص على استبعاد الطرف الآخر.

وشدد بيان بوكا جونيورز على عزمه تقديم استئناف على قرار اتحاد امريكا الجنوبية أو اللجوء إلى المحكمة الرياضية "كاس" حال لم يتم إقصاء ريفير بليت.

على الجانب الآخر أظهر ريفير بليت رفضه لقرار نقل المباراة إلى إسبانيا خاصة وأنها تمنح أفضل لبوكا إذ سيحضر جمهور الفريقين رغم أنه من المقرر أن المباراة كانت على أرضه.

ريفير بليت أصدر بيانا قال فيه إنه بصدد اتخاذ إجراءات قانونية واستئناف على قرار لجنة العقوبات بالكونميبول سواء العقوبة المادية أو عقوبة نقل اللقاء.

واعترض النادي على قرار إقامة مباراتين له في غياب الجماهير خلال النسخة المقبلة من البطولة.

Comunicado de prensa sobre la resolución de la @CONMEBOL https://t.co/fe5xWSSw93 — River Plate (@CARPoficial) November 30, 2018

تذكير بالأحداث..

الأزمة بدأت يوم السبت الماضي الذي كان موعدا للعب إياب نهائي كوبا ليبرتادوريس بين ريفر بليت وبوكا جونيورز في ملعب مونومنتال بعد نهاية لقاء الذهاب بالتعادل 2-2 على ملعب بومبونيرا.

إلا أن المباراة تأجلت لليوم التالي في أعقاب أحداث العنف التي طالت حافلة لاعبي بوكا، بعد أن رشقتها جماهير ريفر بليت بالحجارة والزجاجات، مما تسبب في إصابة بعض لاعبي الفريق وعلى رأسهم بابلو بيريز الذي تضررت عينه واضطر للذهاب إلى المستشفى.

في اليوم التالي، رفضت إدارة بوكا جونيورز لعب المباراة، لتتأجل المباراة مجددا إلى أجل غير مسمى.

وفي اجتماع بين رئيسي الناديين مع أليخاندرو دومينجيز رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية يوم الثلاثاء الماضي، تقرر رسميا إقامة المباراة خارج الأرجنتين، مع عدم تحديد التاريخ والمكان.

يوم الخميس أعلن كونميبول نقل المباراة إلى ملعب سانتياجو بيرنابيو في إسبانيا يوم الأحد التاسع من شهر ديسمبر.

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