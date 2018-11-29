رئيس وزراء إسبانيا: جاهزون لاستضافة نهائي كوبا ليبرتادوريس

بات قرار استضافة مدينة مدريد لإياب نهائي كوبا ليبرتادوريس على وشك أن يصير رسميا، بعد أن رحّب بيدرو سانشيز رئيس وزراء إسبانيا بإقامة المباراة في بلاده.

سانشيز غرّد عبر حسابه الرسمي على تويتر: "إسبانيا جاهزة لاستضافة نهائي كوبا ليبرتادوريس بين بوكا جونيورز وريفر بليت. الأمن وجميع المؤسسات المعنية لديهم خبرات كبيرة في التعامل مع أحداث مماثلة، وهم يعملون على تقديم الضمانات اللازمة لخروج الحدث بشكل آمن".

وكانت العديد من التقارير قد أشارت في وقت سابق من اليوم الخميس، إلى التوصل لاتفاق بين ريفر بليت وبوكا جونيورز واتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، لإقامة المباراة على ملعب سانتياجو برنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد. (طالع التفاصيل)

التقارير أشارت إلى موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم، الاتحاد الإسباني لكرة القدم، نادي ريال مدريد، على إقامة المباراة على ملعب برنابيو.

تذكير بالأحداث..

الأزمة بدأت يوم السبت الماضي الذي كان موعدا للعب إياب نهائي كوبا ليبرتادوريس بين ريفر بليت وبوكا جونيورز في ملعب مونومنتال بعد نهاية لقاء الذهاب بالتعادل 2-2 على ملعب بومبونيرا.

إلا أن المباراة تأجلت لليوم التالي في أعقاب أحداث العنف التي طالت حافلة لاعبي بوكا، بعد أن رشقتها جماهير ريفر بليت بالحجارة والزجاجات، مما تسبب في إصابة بعض لاعبي الفريق وعلى رأسهم بابلو بيريز الذي تضررت عينه واضطر للذهاب إلى المستشفى.

في اليوم التالي، رفضت إدارة بوكا جونيورز لعب المباراة، لتتأجل المباراة مجددا إلى أجل غير مسمى.

وفي اجتماع بين رئيسي الناديين مع أليخاندرو دومينجيز رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية يوم الثلاثاء الماضي، تقرر رسميا إقامة المباراة خارج الأرجنتين، مع عدم تحديد التاريخ والمكان.

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