جروس يحذر من ارتكاب الأخطاء أمام الاتحاد في كأس زايد

الخميس، 29 نوفمبر 2018 - 13:10

كتب : أحمد شوقي

جروس

شدد كريستيان جروس مدرب الزمالك على أهمية عدم ارتكاب لاعبيه للأخطاء في مواجهة الاتحاد السكندري يوم الجمعة في لقاء الإياب من الدور ثمن النهائي لكأس زايد للأندية الأبطال.

وقال السويسري في مؤتمر صحفي:"لقاء هام استعدننا له بكل قوة وتركيز للصعود إلى الدور المقبل".

وواصل جروس "تقدمنا في لقاء الذهاب جيد. اللاعبون على قدر المسؤولية وضروري ألا نرتكب أخطاء. علينا التسجيل ومن الأفضل في وقت مبكر لحسم المباراة".

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ويحتاج الزمالك للتعادل بأي نتيجة للتأهل إلى الدور ربع النهائي بعد فوزه في لقاء الذهاب بهدف كابونجو كاسونجو في ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وتفوق الزمالك على القادسية الكويتي في دور الـ32 بينما أطاح الاتحاد بالترجي التونسي حامل اللقب.

ويدخل الزمالك المباراة في حالة فنية ممتازة بعد فوزه في 11 مباراة من آخر 12 لعبها في كل البطولات.

وأشاد جروس بعبد الله جمعة لاعب الفريق الذي قدم أداء طيبا في المباريات الأخيرة رغم مشاركته في مركز الظهير الأيسر.

وشدد محمود علاء مدافع وهداف الفريق في الدوري على صعوبة اللقاء قائلا:"نواجه ندا صعبا لكن نسعى للفوز ونحن على قدر المسؤولية وكلنا على قلب رجل واحد. هدفنا التتويج بالبطولة لإسعاد الجمهور".

اختر التشكيل الأمثل للزمالك لمواجهة الاتحاد

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