كلوب: الحكم عاملنا مثل الجزارين أمام سان جيرمان.. لدينا نهائي منتظر في أنفيلد

الخميس، 29 نوفمبر 2018 - 01:43

كتب : رامي جمال

يورجن كلوب - ليفربول

قال يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن حكم مباراة فريقه أمام باريس سان جيرمان أثر على سير اللقاء بسبب كثرة احتسابه للمخالفات.

وخسر ليفربول من سان جيرمان بهدفين لهدف يوم الأربعاء في ملعب حديقة الأمراء في خامس جولات دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الثالثة.

وتحدث كلوب قائلا: "لم نكن في مستوانا بنسبة 100% لكن الحكم احتسب ما يقرب من 500 ألف خطأ كان يصعب علينا المباراة".

أخبار متعلقة

بيكيه: الهدف الثاني لعبة متفق عليها.. تدربنا كثيرا لتنفيذها سيناريوهات التأهل - الفوز فقط لا يكفي ليفربول.. وحالة مجنونة تطيح به من بطولتي أوروبا بالفيديو - ظهور خافت في ملخص لمسات صلاح أمام باريس سان جيرمان

وواصل "نحن في إنجلترا من حيث اللعب النظيف من أفضل ثلاثة فرق لكن اليوم الحكم عاملنا كأننا جزارين نضرب بالمرفق ونعيق المنافس".

وأردف "الآن نحن خسرنا ويجب أن نتقبل ما حدث، وينتظرنا نهائي في أنفيلد ونحن نحتاج أنفيلد كثيرا الآن".

وعن احتياج ليفربول للفوز بهدف دون رد أو بفارق هدفين على نابولي في الجولة الأخيرة للتأهل لدور الـ16 علق ضاحكا "لنسجل هدفا ولنجعل الحكم ينهي اللقاء ونذهب إلى منازلنا سعداء".

طالع أيضا

ودية بين مصر والكاميرون؟

شاهد.. ليفربول يسقط أمام سان جيرمان

عبد الحفيظ يكشف مواصفات صفقات الأهلي الشتوية: بعضها ينتظر الرتوش الأخيرة

نادر شوقي: عودة رمضان للأهلي؟ كل شيء وارد

طبيب بيراميدز يكشف الإصابات التي تعرض لها كينو.. ويوضح مدة غيابه

كلوب ليفربول ليلة الأبطال

نرشح لكم

أخر الأخبار

بتروجيت: نسعى للتعاقد مع باسم مرسي ساعة | الدوري المصري
رضا شحاتة: كان لدينا خطة في لجنة التعاقدات بالأهلي لخمس سنوات مقبلة ساعة | أوروبا
مصطفى يونس: لاعبو المصري لا يعرفون كيف يتمركزون في الملعب.. والفريق تم استهلاكه ساعة | الدوري المصري
أنقذهم في 99 فهل يكررها بعد 20 عاما؟ سولشاير مدربا لـ مانشستر يونايتد 2 ساعة | أوروبا
بالفيديو – بعد معاناة ركلات الترجيح.. سيتي يسقط ليستر ويحلق لنصف نهائي كأس الرابطة 3 ساعة | أوروبا
الدوري الإيطالي - ميلان يرفض الابتعاد بالمركز الرابع ويكتفي بالتعادل أمام بولونيا 3 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 حسين الشحات يفسر سبب احتفاله أمام الترجي.. وحركة الـ"3" 2 صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح بعد إنقاذ ليفربول في دوري الأبطال 3 مورينيو: يمكنكم مقارنة ليفربول بـ فريقي في بورتو.. انظروا لـ صلاح وأُرهقت من هذا اللاعب 4 كوتينيو "الأبيض" في ليفربول

قد ينال إعجابك