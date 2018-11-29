كشف بنجامين بانلوك السكرتير العام للاتحاد الكاميروني لكرة القدم عن تلقيهم لعرض من إحدى الشركات لتنظيم ودية بين الأسود ومنتخب مصر.

وقال بانلوك لـFilGoal.com: "تلقينا خطابا من إحدى شركات التسويق تعرض علينا إقامة مباراة بين منتخبي الكاميرون ومصر في شهر مارس المقبل خلال فترة التوقف الدولي".

وأضاف "الخطاب أوضح أن المباراة سوف نستضيفها في الكاميرون".

وأتم "لم نرد حتى الآن على العرض المقدم إلينا".

وتأهل منتخب مصر لكأس أمم إفريقيا 2019 التي سوف تقام في الكاميرون خلال شهر يونيو المقبل.

وكانت المرة الأخيرة التي التقى فيها كلا المنتخبين في نهائي كأس أمم إفريقيا 2017 حينما فاز الأسود بهدفين مقابل لهدف.

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