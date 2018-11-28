العمار أفضل لاعب شاب في آسيا.. وفلسطين تنال نصيبا من الجوائز

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 - 20:04

كتب : FilGoal

تركي العمار

حصد الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، جائزة رئيس الاتحاد الآسيوي للإلهام، عن عام 2018.

تركي العمار

النادي : الشباب

فلسطين

التكريم جاء خلال حفل توزيع جوائز الاتحاد الآسيوي اليوم الأربعاء، والذي شهد أيضا فوز القطري عبد الكريم حسن بجائزة أفضل لاعب في آسيا. (طالع التفاصيل)

الجائزة تكافئ أحد الاتحادات الأعضاء لما تبذله من مجهودات في تعزيز شعبية كرة القدم، بما في ذلك ما تقدمه هذه الاتحادات من دورات وورش عمل واكتشاف مواهب.

أخبار متعلقة

تحقيق في الجول – روح مصر المفقودة.. ماذا يحدث لجماهير فلسطين وسوريا والعراق بعد العقوبة لرفع الأعلام.. جماهير سيلتيك تجمع 34 ألفا للتبرع لصالح فلسطين بالصور - استقبال حافل لشباب السعودية بعد التتويج بكأس آسيا مدرب شباب السعودية بعد الإنجاز الآسيوي: حققنا الهدف الثنائي.. وراهنت على العمار

كما فاز السعودي تركي العمار بجائزة أفضل لاعب شاب في آسيا، متفوقا على الكوري الجنوبي جيون سي جين، والياباني جون نيشيكاوا.

العمار (19 عاما) قاد المملكة العربية السعودية للفوز بكأس آسيا للشباب قبل عدة أسابيع، إذ سجل هدفا في المباراة النهائية.

وفي بقية الجوائز الأخرى، فازت اليابانية ساوري تاكارادا بجائزة أفضل لاعب شابة، بينما فازت الصينية وانج شوانج بجائزة أفضل لاعب عن فئة الكبار.

تدريبيا، فازت اليابانية أساكو تاكاكورا بجائزة أفضل مدربة، وعن فئة الرجال فاز مواطنها جو أويوا مدرب كاشيما أنتلرز بالجائزة بعد أن قاد فريقه للفوز بدوري أبطال آسيا.

وعن كرة الصالات، فاز الإيراني علي أصغر حسن زادة بجائزة أفضل لاعب، أما مواطنه علي رضا فاجاني، ففاز بجائزة الاتحاد الآسيوي الخاصة بالتحكيم.

تركي العمار

نرشح لكم

أخر الأخبار

الدوري الإيطالي - ميلان يرفض الابتعاد بالمركز الرابع ويكتفي بالتعادل أمام بولونيا دقيقة | أوروبا
خطايا مورينيو ومانشستر يونايتد.. مدرب تغير وآخرون عملوا بلا سياسة واضحة 22 دقيقة | تقرير في الجول
الهزيمة الأولى.. دورتموند يسقط أمام فورتونا دوسلدورف في الدوري الألماني 24 دقيقة | أوروبا
المقاولون لـ في الجول: ظهور ملعب الجبل الأخضر بشكل سيء "عيب تصوير" 57 دقيقة | الدوري المصري
نادر رمضان يغيب لمدة شهر عن الإسماعيلي بسبب الإصابة ساعة | مصر
هل يتم تغيير قاعدة ضربة المرمى؟ ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 حسين الشحات يفسر سبب احتفاله أمام الترجي.. وحركة الـ"3" 2 صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح بعد إنقاذ ليفربول في دوري الأبطال 3 مورينيو: يمكنكم مقارنة ليفربول بـ فريقي في بورتو.. انظروا لـ صلاح وأُرهقت من هذا اللاعب 4 كوتينيو "الأبيض" في ليفربول

قد ينال إعجابك