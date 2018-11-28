العمار أفضل لاعب شاب في آسيا.. وفلسطين تنال نصيبا من الجوائز

حصد الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، جائزة رئيس الاتحاد الآسيوي للإلهام، عن عام 2018.

تركي العمار النادي : الشباب فلسطين

التكريم جاء خلال حفل توزيع جوائز الاتحاد الآسيوي اليوم الأربعاء، والذي شهد أيضا فوز القطري عبد الكريم حسن بجائزة أفضل لاعب في آسيا. (طالع التفاصيل)

الجائزة تكافئ أحد الاتحادات الأعضاء لما تبذله من مجهودات في تعزيز شعبية كرة القدم، بما في ذلك ما تقدمه هذه الاتحادات من دورات وورش عمل واكتشاف مواهب.

#AFCAwards2018 | AFC President’s Recognition Award for Grassroots Football (Aspiring): Palestine Football Association pic.twitter.com/l53oDUhSRA — AFC (@theafcdotcom) November 28, 2018

كما فاز السعودي تركي العمار بجائزة أفضل لاعب شاب في آسيا، متفوقا على الكوري الجنوبي جيون سي جين، والياباني جون نيشيكاوا.

العمار (19 عاما) قاد المملكة العربية السعودية للفوز بكأس آسيا للشباب قبل عدة أسابيع، إذ سجل هدفا في المباراة النهائية.

#AFCAwards2018 | AFC Youth Player of the Year (Men): Turki Al Ammar (KSA) pic.twitter.com/QUvJMK8ge7 — AFC (@theafcdotcom) November 28, 2018

وفي بقية الجوائز الأخرى، فازت اليابانية ساوري تاكارادا بجائزة أفضل لاعب شابة، بينما فازت الصينية وانج شوانج بجائزة أفضل لاعب عن فئة الكبار.

تدريبيا، فازت اليابانية أساكو تاكاكورا بجائزة أفضل مدربة، وعن فئة الرجال فاز مواطنها جو أويوا مدرب كاشيما أنتلرز بالجائزة بعد أن قاد فريقه للفوز بدوري أبطال آسيا.

وعن كرة الصالات، فاز الإيراني علي أصغر حسن زادة بجائزة أفضل لاعب، أما مواطنه علي رضا فاجاني، ففاز بجائزة الاتحاد الآسيوي الخاصة بالتحكيم.