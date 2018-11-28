القطري عبد الكريم حسن أفضل لاعب في آسيا.. وهاسيبي يفوز بجائزة المحترفين

توج القطري عبد الكريم حسن لاعب نادي السد، بجائزة أفضل لاعب في آسيا عن عام 2018.

الظهير الأيسر صاحب الـ25 عاما، تفوق على ثنائي كاشيما أنتلرز: يوما سوزوكي وكينتو ميساو، ليكون القطري الثاني الذي يحصد الجائزة تاريخيا بعد خلفان إبراهيم خلفان الذي فعلها عام 2006.

حسن ساهم بشكل فعال في وصول السد لنصف نهائي دوري أبطال آسيا، إلا أن الفريق ودّع البطولة على يد بيرسبوليس الإيراني.

اللاعب القطري يمتلك 54 مباراة دولية مع منتخب بلاده، وينتظر أن يظهر في قائمة العنابي بكأس الأمم الآسيوية 2019 مطلع العام المقبل.

كما توج الياباني ماكوتو هاسيبي لاعب أينتراخت فرانكفورت الألماني، بجائزة أفضل لاعب يلعب خارج القارة.

هاسيبي (34 عاما) توج رفقة فريقه بلقب كأس ألمانيا بعد التفوق على بايرن ميونيخ في النهائي، كما قاد بلاده للدور الثاني في كأس العالم 2018.

لاعب فولفسبورج ونورنبرج السابق، هو رابع ياباني يفوز بالجائزة بعد شينجي كاجاوا، يوتو ناجاتومو، شينجي أوكازاكي.