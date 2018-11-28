القطري عبد الكريم حسن أفضل لاعب في آسيا.. وهاسيبي يفوز بجائزة المحترفين

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 - 19:26

كتب : FilGoal

عبد الكريم حسن

توج القطري عبد الكريم حسن لاعب نادي السد، بجائزة أفضل لاعب في آسيا عن عام 2018.

عبد الكريم حسن

النادي : السد

ماكوتو هاسيبي

النادي : إينتراخت فرانكفورت

السد
إينتراخت فرانكفورت

الظهير الأيسر صاحب الـ25 عاما، تفوق على ثنائي كاشيما أنتلرز: يوما سوزوكي وكينتو ميساو، ليكون القطري الثاني الذي يحصد الجائزة تاريخيا بعد خلفان إبراهيم خلفان الذي فعلها عام 2006.

حسن ساهم بشكل فعال في وصول السد لنصف نهائي دوري أبطال آسيا، إلا أن الفريق ودّع البطولة على يد بيرسبوليس الإيراني.

أخبار متعلقة

إذاعة أرجنتينية: دبي تقدم أكبر عرض لاستضافة السوبر كلاسيكو.. وقطر في الصورة بقوة وكيله يوضح لـ في الجول: لم أصرح باعتزال الحضري.. هذا ما قلته المصري لـ في الجول: أتممنا الاتفاق مع البرازيلي فارياس.. وأمر واحد متبقي لو ميساجير نجوزي لـ في الجول: قدمنا مباراة جيدة أمام الإسماعيلي.. وهذا أفضل لاعب

اللاعب القطري يمتلك 54 مباراة دولية مع منتخب بلاده، وينتظر أن يظهر في قائمة العنابي بكأس الأمم الآسيوية 2019 مطلع العام المقبل.

كما توج الياباني ماكوتو هاسيبي لاعب أينتراخت فرانكفورت الألماني، بجائزة أفضل لاعب يلعب خارج القارة.

هاسيبي (34 عاما) توج رفقة فريقه بلقب كأس ألمانيا بعد التفوق على بايرن ميونيخ في النهائي، كما قاد بلاده للدور الثاني في كأس العالم 2018.

لاعب فولفسبورج ونورنبرج السابق، هو رابع ياباني يفوز بالجائزة بعد شينجي كاجاوا، يوتو ناجاتومو، شينجي أوكازاكي.

عبد الكريم حسن أحسن لاعب في آسيا دوري أبطال آسيا ماكوتو هاسيبي

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالفيديو – بعد معاناة ركلات الترجيح.. سيتي يسقط ليستر ويحلق لنصف نهائي كأس الرابطة دقيقة | أوروبا
الدوري الإيطالي - ميلان يرفض الابتعاد بالمركز الرابع ويكتفي بالتعادل أمام بولونيا 4 دقيقة | أوروبا
خطايا مورينيو ومانشستر يونايتد.. مدرب تغير وآخرون عملوا بلا سياسة واضحة 24 دقيقة | تقرير في الجول
الهزيمة الأولى.. دورتموند يسقط أمام فورتونا دوسلدورف في الدوري الألماني 27 دقيقة | أوروبا
المقاولون لـ في الجول: ظهور ملعب الجبل الأخضر بشكل سيء "عيب تصوير" 59 دقيقة | الدوري المصري
نادر رمضان يغيب لمدة شهر عن الإسماعيلي بسبب الإصابة ساعة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 حسين الشحات يفسر سبب احتفاله أمام الترجي.. وحركة الـ"3" 2 صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح بعد إنقاذ ليفربول في دوري الأبطال 3 مورينيو: يمكنكم مقارنة ليفربول بـ فريقي في بورتو.. انظروا لـ صلاح وأُرهقت من هذا اللاعب 4 كوتينيو "الأبيض" في ليفربول

قد ينال إعجابك