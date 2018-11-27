مارادونا: يجب إعطاء لقب كوبا ليبرتادورس لبوكا جونيورز

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 - 17:35

كتب : FilGoal

مارادونا

دعا أسطورة الأرجنتين دييجو أرماندو مارادونا اتحاد كرة القدم بأمريكا الجنوبية لإعطاء لقب كأس ليبتادورس لبوكا جونيورز بعد الأحداث المؤسفة التي نشبت قبل لقاء الإياب المؤجل حتى الآن.

وكتب صاحب ـ54 عاما عبر حسابه في "إنستجرام" قائلا: "أتمنى أن يتصرف الكونميبول بشكل صحيح ويقوم بإعطاء لقب البطولة لبوكا جونيورز. بخلاف ارتباطي العاطفي بالفريق هناك قواعد يجب أن تُحترم".

وتابع "العقوبات يجب أن تكون صارمة".

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وأردف "أفضل أن أفوز داخل ملعب المباراة لكن حينما يتم كسر القواعد يجب أن تُطبق العقوبات. والعقوبة هنا تقضي بتتويج بوكا جونيورز عل حساب ريفربليت".

الفريقان كانا قد تعادلا في لقاء الذهاب 2-2 وكان من المقرر أن يُقام لقاء العودة في 24 نوفمبر قبل أن تهاجم جماهير ريفربلايت حافلة فريق بوكا جونيورز وتصيب عددا من لاعبيه ليتم تأجيل اللقاء لأجل غير مسمى.

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