فيفا يحسم مشاركة فريق بحريني بالدوري السعودي

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تحويل طلب الاتحاد البحريني بمشاركة أحد أنديته بالدوري السعودي للمحترفين إلى الاتحاد الدولي "فيفا" لحسم الأمر.

واتخذ الاتحاد الآسيوي قراره صباح اليوم الثلاثاء خلال اجتماع المكتب التنفيذي بالعاصمة العمانية مسقط.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية أن الاتحاد البحريني طالب بمشاركة أحد فرقه في الدوري السعودي للمحترفين.

وأضاف التقرير أن الاتحاد البحريني استكمل كافة الوثائق المطلوبة من أجل اتخاذ القرار رسميا من الاتحاد الآسيوي.

ومن جانبه قرر الاتحاد الآسيوي عرض الأمر للاتحاد الدولي من أجل اتخاذ قرار نهائي بالموافقة أو الرفض.

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