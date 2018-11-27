رسميا - ضربة لـ ميلان.. جالاكسي يُبقي على إبراهيموفيتش للموسم الجديد

أعلن فريق لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي عن قائمته المبدئية للموسم الجديد وضمت بين صفوفها النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

وقال النادي في بيان رسمي عبر موقعه إنه فعل بند التمديد لعام إضافي في عقود 4 من لاعبين كان إبراهيموفيتش من ضمنهم.

صاحب الـ36 عاما ارتبط بالعودة للدوري الإيطالي عبر ميلان الذي لعب لصفوفه مسبقا في يناير المقبل في صفقة انتقال حر إذا ما قام جالاكسي بالاستغناء عنه.

الفريق الأمريكي قام بالاستغناء عن الإنجليزي آشلي كول لاعب أرسنال وتشيلسي وروما السابق ضمن 8 لاعبين خرجوا من قائمة الموسم الجديد.

إبراهيموفيتش انضم للوس أنجلوس جالاكسي في مارس الماضي وحصد جائزة أفضل وافد جديد للدوري الأمريكي بعد أن سجل 22 هدفا وصنع 6 في 27 مباراة.

جينارو جاتوزو المدير الفني لميلان قد ذكر في وقت سابق أنه لا يستبعد عودة إبراهيموفيتش للروسونيري في يناير، وقيده في قائمة جالاكسي د يعني ضربة قوية لخطط دعم الفريق في السوق الشتوي.

المهاجم السويدي لعب لميلان لموسم واحد تُوج فيه بلقب الدوري الإيطالي عام 2011 وهو آخر ألقاب الدوري للفريق الأحمر والأسود.

اقرأ أيضا:

سموحة يعلن عبر في الجول التعاقد مع باسم مرسي

المقاصة: لا يوجد فريق مصري يتحمل بند الأهلي لشراء أنطوي.. ودونجا يريد العودة

خبر في الجول - اهتمام الأهلي والزمالك يدفع دجلة لطلب التجديد للسيد سالم

تشكيل الأهلي المتوقع - مفاضلة في مركزين أمام المقاولون العرب

رئيس الإسماعيلي: في انتظار نتيجة التحقيق مع الحضري لإقرار العقوبة المناسبة

تقرير: سان جيرمان ونيمار يتوصلان لقيمة رحيله عن الفريق.. وإبلاغ برشلونة