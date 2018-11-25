مدرب بوكا جونيورز: تعرفون ما حدث.. مقاطع الفيديو تُظهر كل شيء

الأحد، 25 نوفمبر 2018 - 21:11

كتب : FilGoal

سكيلوتو - بوكا جونيورز

برر جييرمو باروس سكيلوتو مدرب بوكا جونيورز، رفض فريقه خوض إياب نهائي كوبا ليبرتادوريس اليوم الأحد، بعدم الجاهزية بعد أحداث يوم أمس.

اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم أعلن عن تأجيل مواجهة ريفر بليت وبوكا جونيورز، في إياب نهائي المسابقة، بعد الاعتداء الذي طال حافلة بوكا أثناء توجهها لملعب مونومنتال أمس السبت.

وقال سكيلوتو: "لم نكن في حالة تسمح لنا بخوض المباراة أمس، والوضع كما هو اليوم".

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مضيفا: "استعدادنا للمباراة لم يحدث في الساعات الماضية فقط، بل طوال العام، ولكننا لم نكن قادرين على خوض المباراة يوم أمس".

وواصل: "سواء كان منافسنا ريفر بليت أو أي فريق آخر، فيجب علينا أن نكون متكافئين بكل الأحوال. حاولت دفع الفريق للتركيز على المباراة، لكن هذا كان مستحيلا سواء اليوم أو أمس".

المدرب الأرجنتيني رفض التطرق لتفاصيل الواقعة: "تعرفون كل ما حدث، مقاطع الفيديو تظهر كل شيء. توجّب علينا أن نعيش هذه الظروف، وما حدث في غرفة خلع الملابس كان سيئا".

ومن المنتظر أن يجتمع أليخاندرو دومينجيز رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية، مع رئيسي الناديين في أسونسيون عاصمة باراجواي يوم الثلاثاء المقبل، لتحديد موعد جديد للمباراة المؤجلة.

بوكا جونيورز ريفر بليت كوبا ليبرتادوريس

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