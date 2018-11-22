خاص أنت مدرب الزمالك.. وجه تعليماتك للاعبين قبل مواجهة الداخلية

الخميس، 22 نوفمبر 2018 - 15:54

كتب : FilGoal

أنت الكوتش - الزمالك

أنت الآن المدير الفني للزمالك تقف في غرفة الملابس وأمامك اللاعبين ينصتون إلى تعليمات مهمة وضرورية قبل النزول إلى أرض الملعب لمواجهة الداخلية.

ما نصيحتك لطارق حامد؟ ما ستقول لمحمود كهربا؟ هل هناك مهام محددة مطلوبة من محمود علاء؟

هيا شارك في هذا المحتوى التفاعلي المقدم من FilGoal.com ووجه تعليماتك لنجوم الزمالك قبل لقاء جديد في رحلتهم للحفاظ على صدارة الدوري المصري الممتاز.

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اختر التشكيل الأمثل للزمالك في اللقاء

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