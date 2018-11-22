بعد اعتزاله كرة القدم – استرجع مع سلسلة "أنا دروجبا" مسيرة أسطورة تشيلسي وكوت ديفوار

بعد سنوات من العطاء، قرر دروجبا تعليق حذائه واعتزال كرة القدم نهائيا.

مسيرة حافلة فيها الانتصارات والانكسارات.

وفي مناسبة اعتزاله، يعيد FilGoal.com نشر سلسلة "أنا دروجبا" التي كتب فيها بنفسه، حكايات مسيرته الطويلة والحافلة.

أنا دروجبا (1) – اللعنة على تييري هنري

أنا دروجبا (2) – ميدو ورونالدينيو واللعب وسط النجوم

أنا دروجبا (3) - لن أذهب إلى تشيلسي مهما فعلتم

أنا دروجبا – (4) حين هتف ضدي جمهور تشيلسي.. والخيانة ضد مورينيو

أنا دروجبا (5) – الكابوس.. مع جرانت وسكولاري وأنشيلوتي

أنا دروجبا (6) – نهاية جميلة لرحلة تشيلسي.. وحكاية صورة غريبة مع ميسي

أنا دروجبا (7) – رحلة العمر من مصر إلى جنوب إفريقيا.. وتوحيد الأفيال