بعد اعتزاله كرة القدم – استرجع مع سلسلة "أنا دروجبا" مسيرة أسطورة تشيلسي وكوت ديفوار

الخميس، 22 نوفمبر 2018 - 15:12

كتب : أحمد عز الدين

ديديه دروجبا - رسمة شروق عز

بعد سنوات من العطاء، قرر دروجبا تعليق حذائه واعتزال كرة القدم نهائيا.

مسيرة حافلة فيها الانتصارات والانكسارات.

وفي مناسبة اعتزاله، يعيد FilGoal.com نشر سلسلة "أنا دروجبا" التي كتب فيها بنفسه، حكايات مسيرته الطويلة والحافلة.

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