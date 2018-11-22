بعد اعتزاله كرة القدم – استرجع مع سلسلة "أنا دروجبا" مسيرة أسطورة تشيلسي وكوت ديفوار
الخميس، 22 نوفمبر 2018 - 15:12
كتب : أحمد عز الدين
بعد سنوات من العطاء، قرر دروجبا تعليق حذائه واعتزال كرة القدم نهائيا.
ديدييه دروجبا
النادي :
مسيرة حافلة فيها الانتصارات والانكسارات.
وفي مناسبة اعتزاله، يعيد FilGoal.com نشر سلسلة "أنا دروجبا" التي كتب فيها بنفسه، حكايات مسيرته الطويلة والحافلة.
أنا دروجبا (1) – اللعنة على تييري هنري
أنا دروجبا (2) – ميدو ورونالدينيو واللعب وسط النجوم
أنا دروجبا (3) - لن أذهب إلى تشيلسي مهما فعلتم
أنا دروجبا – (4) حين هتف ضدي جمهور تشيلسي.. والخيانة ضد مورينيو
أنا دروجبا (5) – الكابوس.. مع جرانت وسكولاري وأنشيلوتي
أنا دروجبا (6) – نهاية جميلة لرحلة تشيلسي.. وحكاية صورة غريبة مع ميسي
أنا دروجبا (7) – رحلة العمر من مصر إلى جنوب إفريقيا.. وتوحيد الأفيال