مدير المنتخب: أخطأت بمعسكر كأس العالم "منعت صلاح من الإفطار في رمضان"

أقر إيهاب لهيطة مدير المنتخب أنه ارتكب بعض الأخطاء الإدارية خلال معسكر الفريق في روسيا لأداء مباريات كأس العالم.

محمد صلاح النادي : ليفربول مصر

وصرح لهيطة خلال استضافته بقناة أون سبورت: "بالفعل أخطأت في معسكر كأس العالم، واجهنا صعوبات عديدة خارج حدود استطاعتنا، كان هناك زحام شديد في فندق إقامة المنتخب".

وأضاف: "لقد أبدى محمد صلاح غضبه الشديد، وكان يريد النزول من غرفته لتناول الإفطار وكسر صيامه في رمضان، إلا أنني منعته، وقلت له هناك 30 ألف مصري في بهو الفندق".

وأشار: "صلاح كان محقا في العديد من النقاط التي تطرق إليها في الفيديو بشأن مقر إقامة المنتخب في كأس العالم".

واستدرك: "أما بخصوص توفير مقاعد بيزنس للاعبي المنتخب في الطائرة بدلا من البقاء في الدرجة الاقتصادية فهو أمر يخص اتحاد الكرة، خاصة أن عدد المقاعد البيزنس في الطائرة لا تتجاوز 10 وتكون مخصصة لرئيس الاتحاد وكبار المسؤولين إضافة إلى الشركة الراعية".

وواصل مدير المنتخب: "بالفعل مقتنع بأن كل لاعبي المنتخب ليسوا على درجة واحدة من النجومية وأن بعضهم يستحق معاملة خاصة، حاولت اتباع هذا الأسلوب وإن لم يكن مقنعا للكثيرين، ولكن بدرجة لا تؤثر على استقرار الفريق أو تغضب باقي اللاعبين".

وأكد إيهاب لهيطة أيضا أنه تحدث مع عصام الحضري، ونبه عليه بأن ما فعله من تسجيل مقاطع فيديو لإحدى القنوات أمر غير مقبول، وأنه مطالب كقائد للمنتخب بالتصدي لمثل هذه الأفعال.

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