طاهر: صلاح طلب مني عدم التمرير له أمام تونس

كشف طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب ومنتخب مصر عن الحديث الذي دار بينه وبين النجم محمد صلاح بين شوطي مباراة تونس.

طاهر محمد طاهر النادي : المقاولون العرب مصر

وقال طاهر لقناة أون سبورت: "بين الشوطين تحدثت مع صلاح وأخبرني أنني سوف أشارك في المباراة".

وتابع "صلاح قالي لي عندما تشارك لا تمرر لي أول كرة واستمر في اللعب بشكل طبيعي مع باقي اللاعبين".

واستمر في حديثه "ولكن عندما شاهدت صلاح في الملعب لم أستطع الانتظار ومررت الكرة له بسرعة وكانت هي لعبة هدف الفوز على تونس".

وأفصح لاعب المقاولون "بعد هدف التعادل لتونس طلب مني مساعد خافيير أجيري القيام لإجراء عمليات الإحماء في دقيقتين فقط وكانت من أسعد لحظات حياتي".

وأتم تصريحاته "أجيري أخبرني عقب المباراة بسعادته لمشاركتي في اللقاء وسأبذل كل جهدي للاستمرار مع المنتخب والمشاركة في الأمم الإفريقية المقبلة".

وشارك طاهر محمد طاهر في فوز مصر على تونس 3-2 في تصفيات أمم إفريقيا 2019 في الكاميرون.

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