ماذا قدم الخماسي المرشح للفوز بجائزة الفتى الذهبي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن القائمة النهائية المرشحة للفوز بجائزة الفتى الذهبي لعام 2018.

وضمت القائمة النهائية خمسة لاعبين هم:

ماتياس دي ليخت مدافع أياكس، جاستين كلويفرت مهاجم روما، ترنت ألكساندر أرنولد ظهير ليفربول، فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد، وباتريك كوتروني مهاجم إيه سي ميلان الإيطالي.

فماذا قدم المرشحون للجائزة في 2018، يرصد لكم FilGoal.com من خلال التقرير التالي كل ما قدمه الخماسي.

ماتياس دي ليخت

19 سنة و13 مباراة دولية و83 مباراة مع أياكس. ماتياس دي ليخت أكثر من مجرد مدافع، ربما هو الشيء الكبير القادم في كرة القدم.

هذا الموسم لعب 21 مباراة مع أياكس سجل فيهم مرتين وصنع مرة، وفي النصف الأول من 2018 لعب 15 مباراة سجل فيهم مرة واحدة وصنع مرة.

بعمر 18 سنة دي ليخت أصبح قائدا لأياكس، وفي 2017 كان أصغر لاعب يشارك في نهائي الدوري الأوروبي بين الفريق الهولندي ومانشستر يونايتد.

جاستين كلويفرت

كلويفرت بدأ 2018 مع أياكس وفي الصيف انتقل لروما بمقابل 17 مليون يورو.

بعمر 19 سنة سجل كلويفرت هدفا واحدا فقط في 9 مشاركات مع الذئاب، وسجل 5 أهداف وصنع 3 في 16 مشاركة مع أياكس كما تلقى استعداه رونالد كومان لتمثيل المنتخب الأول لهولندا في مباراتين.

نجل باتريك كلويفرت أسطورة الطواحين الهولندية يلعب كجناح أيسر أو أيمن وليس مهاجما صريحا كما كان والده.

ترينت ألكساندر أرنولد

صاحب الرقم 66 استغل إصابة ناثانييل كلاين بداية الموسم السابق أمثل استغلال ليثبت أقدامه في مركز الظهير الأيمن في تشكيل ليفربول بأداء ثابت كفل له مكانا في القائمة النهائية التي اختارها جاريث ساوثجيت لتمثيل إنجلترا في كأس العالم.

الموسم الحالي شارك أرنولد في 14 مباراة مع ليفربول وصنع هدفين في كل المسابقات، في النصف الأول من 2018 شارك في 20 مباراة مع الحُمر وصنع هدفين.

أرنولد البالغ من عمر 20 عاما احتل المركز الرابع مع إنجلترا في كأس العالم، والمركز الرابع أيضا مع ليفربول في الدوري بالإضافة لوصافة دوري أبطال أوروبا.

فينيسيوس جونيور

البرازيلي الواعد يُنتظر أن يكون النجم القادم للسامبا، بعمر 18 سنة انتقل فينيسيوس جونيور من فلامنجو لريال مدريد لكنه لم يشارك مباشرة مع الفريق الأول حتى جاء المدير الفني الجديد سانتياجو سولاري.

الجناح البرازيلي لعب مع فلامنجو في 2018 17 لقاء سجل فيهم 6 مرات وصنع 3، قبل أن ينضم بشكل رسمي للملكي ليشارك في 5 مباريات مع الكاستيا في دوري الدرجة الثانية الإسبانية ويسجل 4 مرات ويصنع هدفا، و5 مباريات أخرى مع الفريق الأول سجل فيهم هدفا واحدا وصنع 3.

فينيسيوس هو الأغلى بين المرشحين هذا العام للجائزة بعدما انتقل لريال مدريد بقيمة 61 مليون يورو.

باتريك كوتروني

كوتروني شارك هذا الموسم في 13 مباراة مع ميلان في كل المسابقات سجل فيها 5 أهداف وصنع مرة، وتلقى استدعاؤه الدولي الأول لمنتخب إيطاليا بعد أن مثله في فئات الشباب.

وفي النصف الأول من 2018 خاض صاحب الـ20 عاما 22 مباراة مع ميلان في كل المسابقات سجل فيها 9 أهداف وصنع 4.

الجائزة التي بدأت عام 2003 وفاز بها الهولندي رافاييل فان دير فارت كأول فتى ذهبي، كان الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان آخر المتوجين بها في 2017.

9 دول على مدار 15 عاما فاز لاعب منها بالجائزة:

فرنسا (3 مرات)

إنجلترا، الأرجنتين، البرازيل، إسبانيا (2)

هولندا، ألمانيا، البرتغال، إيطاليا (1)

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