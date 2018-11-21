أجيري: محمد الشناوي هو حارس مصر الأول

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 - 00:55

كتب : رامي جمال

محمد الشناوي - مصر - أوروجواي

أعلن خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر أن محمد الشناوي هو الحارس الأساسي لمنتخب مصر طوال الفترة المقبلة طالما استمر على مستواه الجيد.

وتحدث أجيري لبرنامج "ملعب أون" عبر قناة "أون سبورت" قائلا: "الشناوي حارس رائع وهو رقم 1 لدينا وشاهدنا ذلك أمام تونس وأنقذ فرصا كثيرة لهم".

وواصل "أنا سعيد بمستوى كل حراس مرمى منتخب مصر فكلهم محترفين لكن بالنسبة لي الشناوي هو الحارس الأول".

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وبسؤاله هل القرار قراره أم يعود لأحمد ناجي مدرب الحراس أجاب المدير الفني المكسيكي "نحن أصدقاء وأتحدث مع جهازي المساعد لكنني أقرر في النهاية".

وأتم "أعرف أنه لا يوجد في العالم حارس لا يخطئ، لكن طالما استمر الشناوي في مستواه الجيد فأعتقد أنه الأفضل".

ومنذ قدوم أجيري لتدريب مصر خاض الفراعنة أربع مباريات شارك فيهم محمد الشناوي بشكل أساسي.

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