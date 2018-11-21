أجيري: من المبكر التفكير في المونديال.. وصلاح ربما يرحل عن ليفربول لو لم يتوج ببطولات

قال خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر أنه من المبكر التفكير في كأس العالم 2022 قبل أربع سنوات على قدومه مؤكدا أن تركيزه حاليا على كأس أمم إفريقيا 2019.

وتحدث أجيري لبرنامج "ملعب أون" عبر قناة "أون سبورت" قائلا: "أعمل بطريقة منظمة وأفكر في خطوة خطوة ولا أستطيع التفكير في أربع سنوات من الآن".

واستدرك "الآن هدفي هو بناء قاعدة قوية لمنتخب مصر تساعدنا في كأس الأمم ثم التأهل لكأس العالم، مع متابعة اللاعبين الصغار مثل المنتخب الأوليمبي".

وبسؤاله عن محمد صلاح لاعب المنتخب وليفربول وهل من الأفضل أن يستمر مع الفريق الإنجليزي أم يرحل عنه قال: "ربما لو لم يفز بالبطولات خلال موسم أو اثنين، سيكون هدفا لأندية الدوري الإسباني لتستغل الموقف ووقتها قد يرحل عن الفريق".

وأتم "مدرب ليفربول يورجن كلوب يعرف ذلك جيدا لذا هم يعملون بقوة على حصد البطولات، وأتمنى لهم ذلك".

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