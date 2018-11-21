أجيري يكشف: ما قاله كوبر بعد توليه تدريب مصر.. ولاعب "مفاجأة"

قال خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر إن اللاعب المصري "سريع الاستيعاب" فيما يخص التكتيك.

وكشف أجيري لبرنامج "ملعب أون" على "أون سبورت": "ما قاله لي (المدير الفني السابق لمنتخب مصر هيكتور) كوبر عندما اتصلت به بعد أن توليت المهمة، هو أنه لم يواجه أي مشكلة من النواحي التكتيكية".

وأضاف "كوبر قال لي إن اللاعب المصري لاعب تحب أن تدربه، وأنهم يطبقون التكتيك حرفيا".

وردا على سؤال أحمد شوبير حول إذا كان هناك لاعبا معينا كان مفاجأة له في المنتخب أجاب "لكي أكون أمينا، باهر المحمدي".

وأردف "شاهدته في مواجهة الأهلي والإسماعيلي الأولى. يقدم كل ما أطلبه بالكرة".

وأتم "ودون الكرة هو لاعب شرس للغاية وقوي".

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