عمرو طارق يكشف الفارق بين كوبر وأجيري

كشف عمرو طارق مدافع أورلاندو سيتي الأمريكي ومنتخب مصر عن الفارق بين مدربي الفراعنة هيكتور كوبر وخافيير أجيري.

وتحدث عمرو طارق لبرنامج "ملعب أون" عبر قناة "أون سبورت" قائلا: "كوبر كان يطالبنا دائما بالاهتمام بالدفاع".

وأكمل "كوبر كان يؤمن أن الاهتمام بالدفاع سيقودنا في النهاية للفوز".

وأضاف "أما أجيري فهو يطالبنا دائما بالهجوم والسيطرة على الخصم".

وتابع "الدليل على ذلك عدد الأهداف الذي سجلناه معه خلال المباريات القليلة التي خضناها معه منذ توليه المسؤولية".

وأردف "هذا ليس تقليلا من كوبر ولكن لكل مدرب طريقة".

وأتم "مع أجيري الكل يشعر بأنه يمكن أن يشارك في أي وقت أيضا".

وخاض منتخب مصر مع أجيري أربع مباريات فاز فيهم جميعا وسجل خلالهم 15 هدفا واستقبل خمسة أهداف.

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