4 أزمات مستقبلية تواجه أطول موسم دوري مصري في التاريخ

ربما أننا بصدد الدوري الأطول في تاريخ مصر حال اكتماله في التاريخ المحدد له سلفا.

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الدوري المصري هذا الموسم سينتهي بنهاية شهر أغسطس المقبل، أي أنه سيستمر 12 شهرا بالتمام والكمال.

يستعرض لكم FilGoal.com أربعة أزمات ستواجه بطولة الدوري المصري مستقبلا في هذا الموسم.

3 بطولات إفريقية بنفس القائمة

مع بداية الموسم الجاري من الدوري المصري، كان فريقي الأهلي والمصري يلعبان منافسات الدور ربع النهائي لبطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الإفريقية لعام 2018.

انتهت مشاركة الفريقين إفريقيا، ونحن الآن بصدد بداية نسخة جديدة من البطولتين في شهر نوفمبر الجاري.

ولأن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قرر تغيير موعد بطولاته الإفريقية لتبدأ في شهر أغسطس مثل بطولات أوروبا، فإن النسخة الجديدة ستكون مضغوطة استثنائيا. تبدأ في نوفمبر وتنتهي في شهر مايو.

وبعد نهاية تلك النسخة من البطولتين. ستبدأ النسخة الجديدة للبطولة في بداية شهر أغسطس المقبل -هذا التاريخ لم يعتمد رسميا بعد-، لكن في حالة حدوث ذلك على الأغلب، فلن يكون الموسم المحلي قد انتهى، وبالتالي لم تبدأ فترة الانتقالات الجديدة، وبناء على ذلك ستستمر الفرق في المشاركة في البطولات الإفريقية بنفس القائمة الحالية.

جماهير الأهلي مثلا غاضبة من أن قائمة فريقه للبطولة الإفريقية الجديد هي نفس القائمة "الضعيفة في نظرهم" التي خسرت نهائي النسخة الماضية، لكن بناء على ما سبق فإن تلك القائم –مع تدعيمات قليلة جدا- ستلعب النسخة الجديدة من البطولة والنسخة التالية أيضا.

لا فترات إعداد أو مساحة لصفقات

ينتهي الموسم بنهاية شهر أغسطس المقبل –حسب عامر حسين-، ويفترض أن الموسم الجديد من كل دوري يبدأ في شهر سبتمبر –حتى لا تتأخر نهاية الموسم التالي أيضا-، وبالتالي سيكون الفارق بين الموسمين شهر على الأكثر.

شهر واحد بين الموسمين يعني ألا يوجد مساحة لراحة للاعبين أو لإبرام صفقات جديدة وفترة إعداد قوية.

من يمثل مصر إفريقيا؟

النقطة الأهم والأصعب والتي ستكون صداعا في رأس اتحاد الكرة، هي تحديد الفرق التي ستمثل مصر في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الإفريقية للنسخة المقبلة.

لن يكون الموسم الجاري من الدوري المصري قد انتهى وقتما تبدأ النسخة الجديدة من دوري الأبطال والكونفدرالية للنسخقة المقبل، فمن إذا يمثل مصر في البطولتين؟

يقول عامر حسين لـ FilGoal.com: "الوضع الحالي تكرر في نسخة سابقة من الدوري، وتدخل مجلس الإدارة وحدد المشاركين في البطولات طبقا للمعايير، لكن الوضع بالفعل صعب".

اتحاد الكرة وقتها سيحدد بنفسه إذا من يمثل مصر إفريقيا حسب عامر حسين. وبالمناسبة هذا فعلا ما تقوله لائحة الكاف.

لكن هل سترضى الأندية باختيارات الاتحاد المصري لكرة القدم؟ هل سيختار الاتحاد المصري الأندية الشعبية مثلا؟ أم سيختار الفرق الأقوى من وجهة نظره؟ أم ستكون اختياراته هي نفس الفرق التي شاركت بالنسخة الحالية من البطولة؟ في كل الأحوال ستعترض أندية أخرى وستكون مشكلة كبيرة.

أرض المصري

لعب المصري أمام الإسماعيلي، ووادي دجلة والآن سيلعب أمام حرس الحدود خارج أرضه، رغم أن مباراتي الإسماعيلي والحدود كانا يفترض أن يلعبا على ملعب المصري، لكن الفريق البورسعيدي يتمسك بإقامة مبارياته على استاد المصري في بورسعيد، وفي نفس الوقت يفشل في الحصول على الموافقات الأمنية لذلك.

أمام هذا يضطر اتحاد الكرة لتبديل المباريات، وأن تكون مباراة الدور الأول هي مباراة الفريق المنافس للمصري، على أن يستضيف المصري مباراة الدور الثاني.

ومع استمرار هذا الوضع، فقد نرى المصري في الدور الثاني -وفي ذروة المنافسة-، يلعب أربعة مباريات على الأقل متتالية على أرضه، وربما يزداد عدد المباريات في ظل تمسك المصري بحقه في خوض مبارياته على أرض، واستمرار عدم وصول الموافقات الأمنية على ذلك.

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