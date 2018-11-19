حصاد 58 دوليا في الدوري المصري خلال توقف نوفمبر.. 7 أهداف وصناعتين وفريق واحد غير ممثل

من جديد نعود للدوري المصري بعد نهاية فترة التوقف الدولي. لكن وقبل العودة، لا يفوتنا إلقاء نظرة عل ما قدمه لاعبي الدوري الدوليين خلال فترة التوقف.

58 دوليا هو كل ما شارك به الدوري المصري في فترة التوقف الدولي لمختلف المنتخبات، بزيادة 9 دوليين عن توقف شهر أكتوبر الماضي.

7 أهداف سجلها لاعبو الدوري المصري، بالإضافة لصناعة هدفين. ومباراة دولية يديرها حكم مصري دولي هو إبراهيم نور الدين.

ويقدم لكم FilGoal.com ملخص ما قدمه لاعبي الدوري المصري الدوليين مع منتخبات بلادهم خلال فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر.

الأهلي

المنتخب الأول: (محمد الشناوي – ساليف كوليبالي – أيمن أشرف – وليد أزارو – مروان محسن - صلاح محسن).

-شارك محمد الشناوي وأيمن أشرف ومروان محسن وصلاح محسن في فوز منتخب مصر على تونس بثلاثة أهداف مقابل هدفين في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2019 بالكاميرون. الشناوي وأيمن لعبا المباراة بالكامل، فيما خرج مروان محسن مستبدلا في الشوط الثاني لصالح صلاح محسن. وصنع صلاح محسن هدف مصر الثالث لمحمد صلاح.

-شارك ساليف كوليبالي في فوز منتخب مالي على الجابون بهدف مقابل لا شيء، ولعب المباراة كاملة وحافظ على نظافة شباكه.

-تواجد وليد أزارو على مقاعد بدلاء المغرب في الفوز على الكاميرون بهدفين مقابل لا شيء، وضمان التأهل رسميا إلى كأس الامم الإفريقية 2019 بالكاميرون.

المنتخب الأوليمبي: (محمود الجزار - أكرم توفيق - كريم وليد "نيدفيد" - ناصر ماهر – أحمد حمدي – صلاح محسن).

-لعب محمود الجزار وأكرم توفيق وناصر ماهر وديتي منتخب مصر الأوليمبي أمام تونس أساسيين. وخرج ناصر ماهر في المباراة الثانية بالدقيقة الـ74 لصالح ناصر منسي.

-شارك كريم نيدفيد في وديتي منتخب مصر الأوليمبي أمام تونس. لعب المباراة الأولى بديلا، وبدأ المباراة الثانية كأساسي.

-شارك أحمد حمدي في ودية مصر وتونس الأولى كبديل.

-شارك صلاح محسن في ودية مصر وتونس الثانية كبديل بدلا من رمضان صبحي في الدقيقة الـ83، وذلك بعدما انضم للمعسكر بعد مباراة المنتخب الأول أمام تونس أيضا في تصفيات أمم إفريقيا.

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الزمالك

المنتخب الأول: (محمود عبد الرحيم "جنش" – محمود حمدي "الونش" – طارق حامد – حمدي النقاز – فرجاني ساسي – كابونجو كاسونجو).

-تواجد جنش على دكة بدلاء منتخب مصر الأول أمام تونس.

-خرج محمود حمدي "الونش" من قائمة منتخب مصر أمام تونس بسبب الإصابة.

-شارك طارق حامد مع منتخب مصر الأول أمام تونس كأساسي، وخرج مستبدلا في الدقيقة الـ75 لصالح محمد محمود لاعب وادي دجلة.

-شارك فرجاني ساسي كأساسي مع منتخب تونس أمام مصر، وصنع هدف نسور قرطاج الأول في مرمى الفراعنة، قبل أن يغادر الملعب في الدقيقة الـ90.

-تواجد حمدي النقاز على مقاعد بدلاء تونس أمام مصر ولم يشترك.

-شارك كابونجو كاسونجو كأساسي مع الكونغو الديموقراطية بعد إصابة مهاجم الفريق الأساسي أثناء الإحماء قبل اللقاء. ورغم إهداره فرصة تسجيل سهلة جدا، لكنه سجل هدفا وتعادل منتخب بلاده مع جمهورية الكونغو بهدف لكل فريق.

المنتخب الأوليمبي: (عمر صلاح – أحمد فتوح – محمد أحمد كماتشو).

-تواجد عمر صلاح على مقاعد بدلاء منتخب مصر الأوليمبي خلال وديتي تونس.

-شارك أحمد فتوح كبديل في ودية تونس الثانية في الدقيقة الـ84.

-شارك كماتشو كأساسي مع المنتخب الأوليمبي في الودية الأولى أمام تونس.

بيراميدز

المنتخب الأول: (أحمد أيمن منصور – محمد حمدي).

تواجد أحمد أيمن منصور ومحمد حمدي كبديلين في فوز مصر على تونس في تصفيات كأس الأمم الإفريقية. ويعد هذا هو الاستدعاء الأول في مسيرة أحمد منصور للمنتخب الأول.

المنتخب الأوليمبي: (ناصر منسي).

شارك ناصر منسي كأساسي في ودية المنتخب الأوليمبي الأولى أمام تونس وسجل الهدف الرابع، قبل أن يشارك بديلا في الودية الثانية.

الإسماعيلي

المنتخب الأول: (باهر المحمدي).

- شارك باهر المحمدي في فوز مصر على تونس كأساسي، ولم يكتف بذلك، فسجل الهدف الدولي الأول في مسيرته أيضا.

المنتخب الأوليمبي: (وجيه عبد الحكيم - محمد صادق – عبد الرحمن مجدي).

-تواجد وجيه عبد الحكيم على مقاعد البدلاء في وديتي مصر وتونس.

-شارك محمد صادق كأساسي في ودية مصر وتونس الثانية، وسجل هدف الفوز على نسور قرطاج.

-شارك عبد الرحمن مجدي كبديل في ودية المنتخب الأوليمبي الأولى أمام تونس.

المصري

المنتخب الأول: (محمود وادي).

شارك محمود وادي كبديل مع منتخب فلسطين في الفوز على باكستان وديا بهدفين مقابل هدف.

ويتواجد صاحب الـ23 عاما في قائمة الفدائيون لمواجهة الصين مساء غد الثلاثاء في بكين في مباراة ودية أخرى.

المنتخب الأوليمبي: (كريم العراقي).

-شارك كريم العراقي كبديل في ودية مصر وتونس الأولى، ورغم ذلك سجل الظهير الأيمن هدف مصر الثالث في نسور قرطاج.

مصر للمقاصة

المنتخب الأول: (باولن فوافي).

بعدما ضمنوا تأهلا تاريخيا لكأس الأمم الإفريقية هو الأول في تاريخهم. شارك باولن فوافي في خسارة مدغشقر على أرضه أمام السودان بثلاثة أهداف مقابل هدف. وخرج فوافي مستبدلا في الدقيقة الـ73.

المنتخب الأوليمبي: (أسامة جلال).

-لعب أسامة جلال وديتي مصر وتونس الأوليمبيين كأساسي وكاملتين.

طلائع الجيش

المنتخب الأول: (فرانج إنجونجا – حسن واسوا).

-خاض حسن واسوا مباراة أوغندا أمام كاب فيردي كاملة. انتصر فريقه بهدف مقابل لا شيء، وتلقى بطاقة صفراء في الدقيقة الـ38.

-شارك فرانك إنجونجا في خسارة الجابون أمام مالي كاملة.

المنتخب الأوليمبي: (مصطفي محمد).

لعب مصطفى محمد كأساسي في مباراة مصر وتونس الأولى، وسجل هدفين في انتصار الفراعنة بأربعة أهداف مقابل هدفين.

سموحة

المنتخب الأول: (محمد أبو جبل – أوميد أوكري – بينسون تشيلونجو – ديريك نسيبامبي)

-خرج محمد أبو جبل من قائمة منتخب مصر أمام تونس.

-لعب أوميد أوكري مباراة إثيوبيا وغانا كاملة، وخسرت بلاده بهدفين مقابل لا شيء.

-تواجد بينسون تشيلونجو على مقاعد بدلاء ناميبيا في التعادل السلبي مع غينيا بيساو.

-تواجد ديريك نسيبامبي على مقاعد بدلاء أوغندا في الفوز على كاب فيردي بهدف.

المنتخب الأوليمبي: (محمد متولي - شريف رضا).

-تواجد شريف رضا ومحمد متولي على مقاعد البدلاء في وديتي مصر وتونس الأوليمبيين.

إنبي

لا يوجد

-إنبي هو النادي الوحيد في الدوري الممتاز الذي لم يقدم أي لاعب سواء للمنتخب الأول أو الأوليمبي خلال فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر.

الاتحاد السكندري

المنتخب الأول: (ويلسون أكاكبو).

-أصيب سادات أكوريكو مدافع توجو في الدقيقة الـ34 امام الجزائر، فسجل ويلسون أكاكبو مباراته الدولية الأولى. ورغم خسارة فريقه على أرضه بأربعة أهداف مقابل لا شيء، لكن النتيجة كانت تقدم الجزار بثلاثية بالفعل وقت دخول مدافع الاتحاد السكندري.

المنتخب الأوليمبي: (مروان النجار).

-شارك مروان النجار كبديل مع منتخب مصر الأوليمبي أمام تونس في المباراة الثانية بالدقيقة الـ75 بدلا من أحمد رمضان "بيكهام".

المقاولون العرب

المنتخب الأول: (طاهر محمد طاهر).

-سجل طاهر محمد طاهر مباراته الدولية الأولى مع المنتخب الأول أمام تونس بمشاركته في الدقيقة الـ86 بدلا من عمرو وردة.

المنتخب الأوليمبي: (يوسف الجوهري - طاهر محمد طاهر).

-تواجد يوسف الجوهري على دكة المنتخب الأوليمبي في الوديتين أمام تونس.

-شارك طاهر محمد طاهر كأساسي مع المنتخب الأوليمبي في الودية الثانية أمام تونس بعد انضمامه من معسكر المنتخب الأول، لكنه تعرض للطرد في الدقيقة الـ77.

وادي دجلة

المنتخب الأول: (محمد محمود).

-للمباراة الثانية على التوالي، شارك محمد محمود مع المنتخب الأول أمام تونس.

المنتخب الأوليمبي: (محمود مرعي - أحمد رمضان "بيكهام" – محمد محمود).

-تواجد محمود مرعي على مقاعد البدلاء في المباراتين الوديتين مع تونس.

-شارك أحمد بيكهام في المباراتين الوديتين أمام تونس كأساسي، وخرج مستبدلا في الربع الساعة الأخيرة من المباراة الثانية.

-شارك محمد محمود في المباراة الثانية كأساسي بعد الانضمام من معسكر المنتخب الأول، وصنع هدف الفوز لمحمد صادق.

الإنتاج الحربي

المنتخب الأول: لا يوجد.

المنتخب الأوليمبي: (غنام محمد).

-تواجد غنام محمد على مقاعد البدلاء في المباراتين الوديتين.

بتروجيت

المنتخب الأول: (حيميد ماو مكامي – شميلس بيكلي).

-شارك حيميد ماو في خسارة تنزانيا أمام ليسوتو بهدف، وخاض المباراة كاملة.

-شارك شيميلس بيكلي في خسارة إثيوبيا أمام غانا بهدفين مقابل لا شيء، وخاض المباراة كاملة.

المنتخب الأوليمبي: (محمد صبحي).

-شارك محمد صبحي في ودية مصر الأوليمبي أمام تونس الثانية كاملة، وحافظ حارس المرمى على نظافة شباكه.

الجونة

المنتخب الأول: (جاتوش بانوم).

-شارك جاتوش بانوم في خسارة إثيوبيا أمام غانا بهدفين أيضا، ولعب المباراة كاملة.

المنتخب الأوليمبي: (عمر رضوان).

-لعب عمرو رضوان مباراة مصر وتونس الأولى كاملة وتلقت شباكه هدف.

الداخلية

المنتخب الأول:( إسلام جابر)

-تواجد إسلام جابر على مقاعد بدلاء منتخب مصر أمام تونس في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

المنتخب الأوليمبي: (شهاب الدين خالد).

-تواجد شهاب الدين خالد على مقاعد بدلاء المنتخب الأوليمبي في وديتي تونس.

حرس الحدود

المنتخب الأول: (إيزاك موليمي).

-شارك إيزاك موليمي كأساسي في فوز أوغندا على كاب فيردي بهدف، وخرج مستبدلا في الدقيقة الـ67.

المنتخب الأوليمبي: (إمام عاشور).

-تواجد إمام عاشور على مقاعد بدلاء المنتخب الأوليمبي أمام تونس في الوديتين.

النجوم

المنتخب الأول: لا يوجد.

المنتخب الأوليمبي: (مهاب ياسر).

-تواجد مهاب ياسر على مقاعد بدلاء المنتخب الأوليمبي في الوديتين أمام تونس.

الحكام

إبراهيم نور الدين يدير مباراة تونس والمغرب الودية في تونس مساء غد الثلاثاء.

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