رسميا – استخدام تقنية الفيديو في كأس أمم آسيا

الخميس، 27 سبتمبر 2018 - 11:54

كتب : محرر في الجول

حكم الفيديو

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن استخدامه لتقنية الفيديو في بطولة كأس أمم آسيا 2019 والتي ستقام في يناير المقبل بالإمارات العربية المتحدة.

وحصل الاتحاد الآسيوي على موافقتي الفيفا ومنظمة إدارة كرة القدم الدولية، لاستخدام تقنية الفيديو في كأس أمم آسيا 2019 بعد الاتفاق مع المكتب التنفيذي للاتحاد ولجنتي التحكيم والمسابقات.

وقال الشيخ سلمان بن خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي "الكرة الآسيوية تعتزم تبني تقنية الفيديو من أجل مصلحة اللعبة، نتطلع لتقديمها في كأس أمم آسيا المقبل بالإمارات".

وأضاف "رأينا استخدام تقنية الفيديو في كأس العالم الماضي، وكان من الواضح أن الحكام احتاجوا للتدرب، وكذلك الاستثمار في المنشأت للتأكد من فاعلية التقنية وأنها ستضيف للعبة".

وتابع "نحن ممتنون لمساندة الفيفا ومنظمة إدارة كرة القدم الدولية، وطالبت من الإدارة التأكد من توفير كل العناصر اللوجيستية والترتيبات اللازمة من أجل تقديم تقنية الفيديو في كأس أمم آسيا".

وتنطلق كأس أمم آسيا 2019 يوم 5 يناير المقبل وحتى الأول من فبراير، بمشاركة 24 منتخبا.

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حكم الفيديو
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