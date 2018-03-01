الحضري ومتعب يشاركان ومؤمن يغيب.. الأهلي يكتسح التعاون 5-1

الخميس، 01 مارس 2018 - 21:49

كتب : FilGoal

أهلي جدة

شارك الثنائي المصري عصام الحضري وعماد متعب بينما غاب مؤمن زكريا عن فوز أهلي جدة بخماسية مقابل هدف في الجولة الـ23 من الدوري السعودي للمحترفين.

انتصار كاسح لأهلي جدة الذي لم ينتظر طويلا يسجل الهدف الأول عن طريق مهند عيسري في الدقيقة التاسعة الذي استقبل عرضية أرضية من داخل منطقة الجزاء ليضعها في الشباك.

وفي الدقيقة 21 سجل ليوناردو الهدف الثاني لأهلي جدة بعد تمريرة متقنة من عبد الفتاح عسيري قبل أن يسدد ليوناردو في شباك الحضري.

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وجاء الوقت على عبد الفتاح عسيري نفسه في الدقيقة 35 ليستغل توهان دفاع التعاون ويضع "لوب" في الشباك.

الأمور لم تتغير في الشوط الثاني فواصل الأهلي سيطرته بالكامل على مجريات المباراة ونجح حسين علي المقهوي في تسجيل الهدف الرابع لفريقه بعد متابعة لتسديدة تصدى لها الحضري.

سلمان المؤشر وضع بصمته على النتيجة بعدما سجل الهدف الخامس لفريقه في الدقيقة 75 بعد خطأ في التمرير من عصام الحضري.

وكاد عماد متعب أن يسجل أكثر من مرة ولكن رأسيته جاءت بجوار القائم وتسديدته جاءت فوق العارضة.

هدف عبد العزيز البيشي لصالح التعاون في اللحظات الأخيرة من المباراة لم يغير من واقع الهزيمة الثقيلة لفريقه التعاون.

ووصل أهلي جدة إلى النقطة 45 في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد التعاون عند النقطة 28 في المركز الثامن.

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