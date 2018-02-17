بالفيديو – التأثير الأول.. صالح جمعة يصنع هدفا رائعا لكوتينيو مع الفيصلي

السبت، 17 فبراير 2018 - 18:31

كتب : FilGoal

صالح جمعة

صنع صالح جمعة صانع ألعاب فريق الفيصلي المعار من الأهلي، لأول مرة مع فريقه السعودي.

الفيصلي يواجه أحد في الجولة الـ 22 من الدوري السعودي للمحترفين.

صالح جمعة شارك أساسيا قبل أن يصنع هدفا رائعا للبرازيلي روجيريو كوتينيو الذي مر من حارس أحد ووضعها في الشباك.

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وتعد صناعة صالح جمعة هي التأثير الأول له مع الفيصلي. لم يسجل أو يصنع قبل أن يواجه أحد في الجولة الحالية من الدوري السعودي.

تمريرة صالح ضربت دفاع أحد ليترجمها كوتينيو بطريقة رائعة في الشباك.

ويحتل الفيصلي المركز الرابع على سلم ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة قبل مباراة اليوم السبت.

بينما أحد في المركز قبل الأخير برصيد 18 نقطة.

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