التشكيل – صالح جمعة أساسي مع الفيصلي أمام أحد

أعلن فوك رانوفيتش المدير الفني لنادي الفيصلي السعودي تشكيل فريقه لمواجهة أحد، ضمن مباريات الجولة الـ22 من الدوري السعودي للمحترفين.

صالح جمعة النادي : الأهلي الفيصلي

صالح جمعة اللاعب المصري لنادي الفيصلي يأتي في التشكيل الأساسي لفريقه.

وستكون المباراة هي الثالثة له مع الفيصلي والثانية كأساسي منذ انضمامه في شهر يناير.

وانضم صاحب الـ25 عاما إلى الفيصلي السعودي على سبيل الإعارة لمدة موسمين من الأهلي.

ويحتل الفيصلي المركز الرابع في ترتيب الدوري السعودي برصيد 30 نقطة، فيما يحتل أحد المركز الـ13 برصيد 18 نقطة.