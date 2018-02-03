الحضري لـ في الجول: لا ينقصنا سوى استمرار توفيق الله.. وانتظروا متعب

أبدى عصام الحضري حارس منتخب مصر ونادي التعاون سعادة بالغة بفوز فريقه على الفيصلي.

وفاز التعاون الذي يضم بين صفوفه الثلاثي المصري عصام الحضري، عماد متعب ومصطفى فتحي على الفيصلي الذي يضم بين صفوفه صالح جمعة بهدف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الـ20 من الدوري السعودي.

وقال الحضري في تصريحات لـ FilGoal.com: "كنا موفقين اليوم أمام الفيصلي وحققنا الفوز في مباراة مهمة".

وتابع "أصبحنا الآن ثاني أقوى دفاع في الدوري ووصلنا للمباراة السادسة بشباك نظيفة في الدوري، كأكثر فريق يحقق هذا الرقم".

الحضري أتبع "عماد متعب أيضا يسير بشكل جيد ولا يقصر أبدا في التدريبات".

وأكمل "متعب وصل لمرمى الفيصلي أكثر من مرة اليوم واصطدم بتألق الحارس، وهذا يعني أنه سيصل مجددا مستقبلا وسيسجل".

صاحب الـ45 عاما أتبع "أتوقع أن يتحسن أداء عماد متعب أكثر وأكثر في الفترة المقبلة مع توالي المباريات".

وأتم "الفترة المقبلة صعبة للمنتخب وتنتظرنا مباريات قوية، لذلك أتمنى استمرار توفيق الله لأن هذا فقط هو ما ينقصنا في ظل تألق كل اللاعبين وتأديتهم بشكل جيد".

ورفع التعاون رصيده للنقطة الـ27 مرتقيا للمركز الخامس، فيما تجمد رصيد الفيصلي عند النقطة الـ30 في المركز الثالث.

ويستعد منتخب مصر للدخول في معسكر خلال شهر مارس المقبل استعدادا لكأس العالم، سيتخلله مباراتين وديتين مع البرتغال واليونان.

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