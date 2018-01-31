آل الشيخ لمسؤولي الأهلي: أخبروا المشجعين ماذا فعلت حتى لا ينخدعوا.. ولدي تحفظات على بعضكم

طالب تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية والرئيس الشرفي للأهلي، مسؤولي النادي، بضرورة إخبار المشجعين بما فعله لدعم النادي، مشددا أن لديه تحفظات على بعض المسؤولين في القلعة الحمراء.

صلاح محسن النادي : سموحة الأهلي

وقال آل الشيخ في تصريحات لبرنامج "كل يوم" على قناة On E: "هناك أمور أستغربها في الفترة الأخيرة ولا نفهمها. نحاول مساعدة الأهلي بكل ما نقدر. هدفنا الاستثمار والتطوير في الرياضة في مصر. للأسف هناك عوائق غير مفهومة وكواليس في الأهلي تمنعنا بين تيار قديم وجديد بقيادة الخطيب".

وشدد "لكنني لا أفهم كيف ينطلي على المشجعين مقولة إن الأجنبي (يقصد نفسه) يسيطر على الخطيب بأمواله. ما هو المطلوب من تركي آل الشيخ أن يفعله ولم يفعله للأهلي!".

وأكمل "أنا وراء صفقة صلاح محسن وصفقات كثيرة للأهلي، وهذا ليس فخر لكن هذا واجبي".

وأردف "ولكنني أريد تفسيرا لمقولة إنني جئت للسيطرة على الأهلي. هناك أشخاص في مجلس الإدارة أتحفظ عليهم لأن مصلحة النادي في التعاون مع بعض المبادرات، اتفقت معهم أثناء سفر الأهلي لخوض مباراة السوبر لضم لاعب عالمي ولم أجد تجاوبا أو تواصلا وكأننا نحن من نبحث عن اللاعب لضمه للأهلي. الأمر أثار عدة علامات استفهام".

وشدد "صفقة صلاح محسن انتهت من 48 ساعة ويوضحون دوري فيها قبل نصف ساعة فقط، لا أحد يوضح ماذا قدم تركي آل الشيخ! هذه حرب ممنهجة تضرنا وتضر الأهلي، ربما هذه عين مرتضى منصور (رئيس الزمالك)".

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وأعلن المتحدث الرسمي لمجلس إدارة الأهلي شريف فؤاد أن رئيس هيئة الرياضة السعودية تركي آل الشيخ تحمل قيمة صفقة انتقال صلاح محسن للأهلي من إنبي كاملة.

وقال فؤاد "مجلس الإدارة قد وافق على تحمل، تركي آل الشيخ قيمة تكاليف صفقة انتقال لاعب الأهلي المنضم حديثا من إنبي، صلاح محسن، كاملة".

وجاءت تصريحات فؤاد عقب اجتماع مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب في مقره بالجزيرة.

وانتقل محسن إلى الأهلي من إنبي في صفقة قياسية، رجحت معظم المصادر لـFilGoal.com أن تكون بين 30 و38 مليون جنيها مصريا.

وانضم صلاح محسن للأهلي في يوم حافل، بعد أن ضم الأهلي في نفس اليوم محمد شريف من وادي دجلة.

وكذلك، أعار الأهلي الثلاثي حسين السيد وعمرو بركات وصالح جمعة إلى أندية سعودية بـ2.5 مليون دولار، أو ما يوازي 44 مليون جنيها مصريا.

وتأتي تصريحات فؤاد بعد جدل كبير أحاط بالصفقة، في وقت يتوجه فيه الأهلي إلى السعودية لمواجهة منتخب نجوم المملكة في مباراة ودية يوم الجمعة.

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