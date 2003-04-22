احنا leading باتنين بنط !!!

تعجبت من انه رغم ارتفاع مستوى الزمالك فى تلك المباراة و هبوط مستوى الاهلى الشديد الا ان المباراة انتهت بفوز الزمالك 3-1 فقط .
تعجبت من وجود مشجعات بنات كثير فى مدرجات الزمالك و لما سألتهم عن سر تشجيعهم للزمالك أجابوا عشان حازم امام فسألتهم بيعجبكو لعبه ؟؟ قالوا لاء بس عشان شكله أمور .
تعجبت من كره مشجعى الاهلى لمدحت عبد الهادى و لما سألتهم عن السبب قالوا عشان بيرقص و تعجبت أيضا من كره مشجعى الزمالك لعصام الحضرى و لما سألتهم عن السبب قالوا عشان بيرقص و لكنى تعجبت أكثر لما سألت جمهور الفريقين عن سر حبهم لفيفى عبده قالولى عشان بترقص .
تعجبت من ان احمد بلال كان افضل لاعبى الاهلى رغم غيابه عن الملاعب منذ 3 أشهر و تعجبت أكثر عندما رفع رصيده التهديفى الى الرقم 16 متصدرا هدافى الدورى فى حين ظل منافسيه مجدى عبد العاطى و ابو تريكه عند نفس رصيدهم من الاهداف منذ اصابة بلال و حتى الان و تعجبت أكثر و أكثر عندما لم أجد اسمه فى قائمة لاعبى المنتخب .
تعجبت عندما سألنى أحد الاصدقاء عن رأيى فى مستوى أحمد صلاح حسنى و لا أدرى سبب تعجبه هو عندما رديت عليه وقلتله هو كان بيلعب ؟؟ .
تعجبت من ان يكون حسام حسن ذو الـ 37 ربيعا و هو اكبر لاعبى الفريقين سنا هو أكثر لاعبى الفريقين نشاطا و حيوية و لياقة و حماس و لو كان الامر بيدى لصنعت له تمثالا من ذهب ووضعته فى أكبر ميادين مصر .
و لكنى أيضا تعجبت من تصريحات حسام حسن نفسه عندما طالب و بشدة برجوع توأمه ابراهيم و لكنه فى نفس الوقت أشاد بالاداء الرائع لأحمد صالح طب تيجى ازاى ؟؟
تعجبت من تصريحات مرتضى منصور الغريبة و التى هاجم فيها كمال درويش فى توقيت خاطىء جدا و تسألت ماذا كان سيفعل لو هزم الزمالك و سيزداد تعجبى لدرجة الجنون لو حصل مرتضى على منصب رئيس النادى فى الانتخابات القادمة على حساب درويش .
تعجبت جدا من تصريحات احمد ناجى مدرب حراس المرمى الذى دافع و بشدة عن عصام الحضرى على عكس الجميع و أعتقد انه بالتأكيد كان يشاهد مباراة أخرى .
تعجبت من الحزن الشديد الذى ظهر على بلال رغم انه ادى مباراة رائعة و ايضا الحزن الذى ظهر على وليد صلاح الدين رغم انه لم يلعب و لكنى لم أجد أى اثار لحزن على وجه عمارة أو رضوان أو غالى رغم انهم من الاسباب الرئيسية للخسارة .
تعجبت من بعض تصريحات لاعبى الزمالك بأن الدورى غير مهم و ان الاهم الفوز على الاهلى لان هذا تصريح يحمل نوعا من الاحباط و فقدان الامل فى الدورى رغم ان الدورى مازال فى الملعب .
و تعجبت أكثر لتصريحات الجهاز الفنى للأهلى و اللاعبين لأنهم كلهم حافظين جملة واحد مبيغيروهاش "احنا leading باتنين بنط " مع ان مضمون الجملة نفسه ممكن يقال بأكثر من أسلوب و لكن كلهم أجمعوا على نفس الجملة و يبدو أنهم كانوا حافظينها عشان يقولوها عند الهزيمة و بالتأكيد راجعوا عليها كويس بين الشوطين عندما تأكدوا من ان الهزيمة قادمة لا محالة.
تعجبت من كلام بعض الاهلاوية الذين يرددون "احنا كسبنا 6-1 قبل كدة" لأنهم يجب أن يعلموا ان هذا الفوز مضى و انتهى و أصبح ماضى مثله مثل فوز الزمالك على الاهلى فة نهائى الكأس عام 42 بنتيجة 6-0 و يجب التحدث عن مبارة القمة 91 فقط و عن مستقبل الدورى القادم و بلاش نتكلم فى الماضى على رأى عمرو دياب و كفاية الكلام اللى من نوع "احنا اللى خرمنا التعريفة" .
تعجبت من أداء بشير التابعى الرجولى بعد ما أخذ 8 غرز فى دماغه و أنصحه قبل كل مباراة يلعبه يبقى ياخدله غرزتين تلاته .
تعجبت من ان الحكم الالمانى لم يعط للاعبى الاهلى اى كروت صفراء رغم الخشونة الواضحة و المتعمدة مع نجوم الزمالك و لكن يبدو انهم صعبوا على الحكم و قال لنفسه "الضرب فى الميت حرام" .
تعجبت انه حتى كتابة هذه السطور مازال السيد بونفرير متواجد فى النادى الاهلى و يبدو ان مسئولى النادى منتظرين حتى ضياع الدورى و الكأس و بعدها يتخذوا قرار رحيله .
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