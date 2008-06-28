رئيس وفاق سطيف ينفي الاستغناء عن سري دي لسيون
السبت، 28 يونيو 2008 - 01:00
كتب : وكالات
نفى عبد الحكيم سرار رئيس نادي وفاق سطيف الجزائري استغناء ناديه عن الإيفواري جيوفري سري دي لاعب وسط الفريق لنادي سيون السويسري.
وقال سرار في تصريحات لقناة "الحياة" يوم الجمعة إن ناديه لم يستغن عن اللاعب لسيون.
وكانت أنباء قد أثيرت عن رحيل سري دي لنادي سيون السويسري وتراجع اللاعب عن الانضمام للزمالك.
ومنح سرار مسؤولي الزمالك مهلة ثلاثة أيام للسفر إلى الجزائر والتفاوض حول ضم اللاعب في الصفقة التي قد تكلف النادي الأيبض 200 ألف دولار.
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