احتفال شريف في أبرز صور انتصار الأهلي ضد البنك الأهلي

الأحد، 31 أكتوبر 2021 - 22:55

احتفال شريف في أبرز صور انتصار الأهلي ضد البنك الأهلي
الأهلي البنك الأهلي محمد شريف الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
عبد الحفيظ: الفوز على البنك الأهلي كان مهما بالنسبة لنا.. والشناوي جاهز للقمة دقيقة | الدوري المصري
سامي قمصان: نزول عمار حمدي لا يعني أننا ندافع.. وخروج هاني لا علاقة له بمستواه 10 دقيقة | الدوري المصري
خالد جلال: نجحنا في إيقاف خطورة ثلاثي هجوم الأهلي.. وكنا الأخطر في الشوط الثاني 29 دقيقة | الدوري المصري
رئيس نادي البنك الأهلي لـ في الجول: كنا منافس قوي أمام الأهلي بطل إفريقيا 30 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر موسيماني: أعد كل اللاعبين بالمشاركة.. وطريقة اللعب تتغير حسب ظروف المباراة 38 دقيقة | الدوري المصري
شريف يخترق حسابات البنك الأهلي ويمنح الأهلي فوزا يتحقق لأول مرة في الدوري ساعة | الدوري المصري
نابولي يتشبث بالصدارة ويتغلب على ساليرنيتانا "ريبيري" بهدف نظيف ساعة | الدوري الإيطالي
إيهاب جلال: مع توالي المباريات سيظهر الشكل الحقيقي لـ بيراميدز ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسالة قوية من رونالدو بعد خماسية ليفربول 2 تعرف على تصنيف فرق مجموعات أبطال إفريقيا.. قمة محتملة بين الأهلي والزمالك 3 فتحي يجيب.. لماذا تنازل عن شارة مصر مع كيروش ورفض في وجود البدري 4 البنك الأهلي يعلن إيقاف كريم بامبو بسبب المنشطات.. ويكشف تفاصيل الواقعة