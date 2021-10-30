رونالدو يقود مانشستر يونايتد لضرب توتنام بثلاثية نظيفة

السبت، 30 أكتوبر 2021 - 20:55

رونالدو يقود مانشستر يونايتد لضرب توتنام بثلاثية نظيفة
رونالدو مانشستر يونايتد توتنام الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
أخر الأخبار
راشفورد: تجاوز الأوقات الصعبة جزء من عملنا.. يجب أن نؤمن بالمدرب 5 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سولشاير: رونالدو هو الأفضل.. خماسية ليفربول ستظل نقطة سوداء في تاريخنا 19 دقيقة | الدوري الإنجليزي
جوارديولا: الأمور لم تسر بشكل صحيح.. وكم فرصة أتيحت لـ بالاس؟ 44 دقيقة | الدوري الإنجليزي
توخيل عن تعثر ليفربول وسيتي: الأيام تدور 46 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رونالدو يقود انتفاضة إنقاذ سولشاير.. يونايتد يضرب توتنام بثلاثية ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر في إسبانيا - برشلونة (0)-(0) ألافيس.. سيطرة من أصحاب الأرض ساعة | الدوري الإسباني
يوفنتوس يواصل السقوط.. وسيميوني يخطف الأنظار مرة أخرى ساعة | الدوري الإيطالي
حسام حسن: خبرة عبد المنصف لعبت دورا كبيرا في الفوز على فيوتشر ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسالة قوية من رونالدو بعد خماسية ليفربول 2 بعد "الهاتريك" في شباك يونايتد.. أرقام قياسية تاريخية لـ محمد صلاح 3 فيوتشر يعلن أسماء 27 صفقة جديدة 4 تعرف على تصنيف فرق مجموعات أبطال إفريقيا.. قمة محتملة بين الأهلي والزمالك