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قتال كبير في أبرز صور تعادل غزل المحلة والمصري
الخميس، 28 أكتوبر 2021 - 19:53
قتال كبير في أبرز صور تعادل غزل المحلة والمصري
صور من تعادل غزل المحلة والمصري في ملعب برج العرب إيجابيا بهدف لكل فريق في الجولة الأولى من الدوري المصري.
غزل المحلة
المصري
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