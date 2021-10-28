قتال كبير في أبرز صور تعادل غزل المحلة والمصري

الخميس، 28 أكتوبر 2021 - 19:53

صور من تعادل غزل المحلة والمصري في ملعب برج العرب إيجابيا بهدف لكل فريق في الجولة الأولى من الدوري المصري.
غزل المحلة المصري في الدوري
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