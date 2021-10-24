هاتريك صلاح في أبرز صور اكتساح ليفربول لـ يونايتد بخماسية

الأحد، 24 أكتوبر 2021 - 19:25

أهداف مبكرة في أبرز صور قمة مانشستر يونايتد وليفربول
ليفربول مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
أخر الأخبار
كلوب: ضغطنا يونايتد منذ الدقيقة الأولى 2 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل باريس - بوكيتينو يحشد ميسي ونيمار ومبابي لمواجهة مارسيليا 6 دقيقة | الدوري الفرنسي
أبو تريكة: نحتاج لعدة كتب لتدوين إنجازات صلاح.. إنه يسجل الأهداف أسهل من شرب المياه 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خوليت: صلاح سيفوز بالكرة الذهبية.. يجب أن يعامل مثل ميسي ورونالدو 14 دقيقة | الدوري الإنجليزي
صلاح: دخلنا المباراة بأتم جاهزية ذهنية.. وقلنا لبعضنا البعض لن نتوقف في الشوط الثاني 16 دقيقة | المحترفون
عواصف الإقالة.. ثلاثية صلاح ترسل مانشستر وسولشاير إلى المجهول 44 دقيقة | أوروبا
كورتوا: أتمنى أن تكون إصابتي بسيطة 47 دقيقة | الدوري الإسباني
كومان: ريال مدريد عقد الأمور بمرتداته وسرعاته.. التسجيل يغير المباراة 54 دقيقة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حالة واحدة تمنع وقوع الأهلي والزمالك في المجموعة ذاتها بدوري أبطال إفريقيا 2 مصدر من كاف يكشف لـ في الجول مصير مباراة الأهلي والحرس الوطني 3 انتهت في إنجلترا - يونايتد (0)-(5) ليفربول.. زلزال في أولد ترافورد 4 فيوتشر يعلن أسماء 27 صفقة جديدة