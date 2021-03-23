صور من مران المنتخب استعدادا لمواجهة كينيا

الثلاثاء، 23 مارس 2021 - 13:10

صور من مران المنتخب استعدادا لمواجهة كينيا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية
منتخب مصر تصفيات كأس الأمم الإفريقية
نرشح لكم
أخر الأخبار
الأولمبية: يحق للزمالك إجراء انتخاباته في أغسطس 4 دقيقة | مصر
فيرديناند: إن لم يشارك دي بيك بسبب مركز برونو.. فلماذا ضمه يونايتد؟ 9 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مران الزمالك – عودة حازم إمام ومشاركة حفني.. وجلسة خاصة لـ نبيه مع ناشئ الفريق 21 دقيقة | مصر
مصر ترجع إلى كينيا بعد 32 عاما من رحلة العودة للمونديال 25 دقيقة | تقرير في الجول
تياجو: لم أفكر في العودة للدوري الإسباني.. ومكالمة كلوب جعلت القرار سهلا 32 دقيقة | الدوري الإنجليزي
منتخب مصر يؤدي مرانه الأخير قبل السفر إلى كينيا بمشاركة تريزيجيه والنني 42 دقيقة | منتخب مصر
في الجول يكشف – الملف الأول على طاولة إيهاب جلال في الإسماعيلي ساعة | الدوري المصري
عودة بعد 15 عاما.. أوليتش مديرا فنيا لـ سسكا موسكو ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مفاجآت في قائمة منتخب مصر لمباراتي كينيا وجزر القمر 2 هيثم فاروق غاضبا: ما حدث للزمالك ضد الترجي هو العدل.. أتمنى أن تنجح الأندية في ضم لاعبي الأبيض 3 الثأر في قُرعة الأبطال.. ليفربول صلاح يصطدم بـ مدريد راموس.. وتكرار لنهائي النسخة السابقة 4 في مباراة الـ7 أهداف والـ103 دقيقة.. جالاتاسراي يبتعد عن اللقب بمشاركة مصطفى محمد
قد ينال إعجابك