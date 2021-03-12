ظهور كارتيرون في مران الزمالك استعدادا للقاء الترجي

الجمعة، 12 مارس 2021 - 19:25

الزمالك يخوض مرانه الأول مع مدربه العائد باتريس كارتيرون استعدادا للقاء الترجي يوم الثلاثاء المقبل في رابع جولات دوير أبطال إفريقيا.
الزمالك كارتيرون
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