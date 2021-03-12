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ظهور كارتيرون في مران الزمالك استعدادا للقاء الترجي
الجمعة، 12 مارس 2021 - 19:25
ظهور كارتيرون في مران الزمالك استعدادا للقاء الترجي
الزمالك يخوض مرانه الأول مع مدربه العائد باتريس كارتيرون استعدادا للقاء الترجي يوم الثلاثاء المقبل في رابع جولات دوير أبطال إفريقيا.
الزمالك
كارتيرون
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