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الرأسيات تحسم قمة مانشستر يونايتد وميلان
الخميس، 11 مارس 2021 - 21:57
الرأسيات تحسم قمة مانشستر يونايتد وميلان
صور من لقاء مانشستر يونايتد وميلان في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي الذي أقيم في ملعب أولد ترافورد وانتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
ميلان
مانشستر يونايتد
الدوري الأوروبي
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