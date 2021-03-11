الرأسيات تحسم قمة مانشستر يونايتد وميلان

الخميس، 11 مارس 2021 - 21:57

صور من لقاء مانشستر يونايتد وميلان في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي الذي أقيم في ملعب أولد ترافورد وانتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
ميلان مانشستر يونايتد الدوري الأوروبي
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