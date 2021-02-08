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هدفا ليفاندوفسكي وقتال محمد هاني في صور انتصار بايرن ميونيخ على الأهلي
الإثنين، 08 فبراير 2021 - 22:35
هدفا ليفاندوفسكي وقتال محمد هاني في صور انتصار بايرن ميونيخ على الأهلي
صور من انتصار بايرن ميونيخ على الأهلي بهدفين دون رد في نصف نهائي كأس العالم للأندية.
الأهلي
بايرن ميونيخ
كأس العالم للأندية
مونديال الأندية
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