هدفا ليفاندوفسكي وقتال محمد هاني في صور انتصار بايرن ميونيخ على الأهلي

الإثنين، 08 فبراير 2021 - 22:35

صور من انتصار بايرن ميونيخ على الأهلي بهدفين دون رد في نصف نهائي كأس العالم للأندية.
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