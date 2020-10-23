فاصل من المتعة في أبرز صور فوز الأهلي على الوداد

الجمعة، 23 أكتوبر 2020 - 23:19

فاصل من المتعة في أبرز صور فوز الأهلي على الوداد
الوداد الأهلي في إفريقيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
حسين الشحات: الفوز أهم من الهدف.. ورسالة لجمهور الأهلي 7 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
العدد يصل لـ 16 حالة.. إصابتان جديدتان بـ كورونا في صفوف الرجاء 27 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
ديانج: اقتربنا من تحقيق حلمي.. أريد السعادة لجماهير الأهلي 38 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مرتضى: لا أعاني انفصام كي أعارض تأجيل لقاء الرجاء.. ودورنا يبدأ الآن 39 دقيقة | الدوري المصري
موسيماني: أهنئ لاعبي فريقي.. لكن المهمة لن تكون سهلة في النهائي 50 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مدرب الأهلي: ما يفعله موسيماني مع اللاعبين يصنع الفارق ساعة | دوري أبطال إفريقيا
الشناوي: خروجي كان تغييرا فنيا من موسيماني وليس للإصابة.. أنا سليم تماما ساعة | دوري أبطال إفريقيا
عبد الحفيظ: فيكتور جوميز أعطى درسا رائعا في لقاء الوداد ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسميا – كاف يعلن تأجيل مباراة الزمالك والرجاء.. وموقف مباراتي الأهلي ضد الوداد والنهائي 2 في الجول يكشف – الأقرب لقرار طوارئ كاف بشأن الزمالك والرجاء 3 مرتضى منصور: أريد تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص.. وسيتم استبعاد الرجاء إذا رفض مواجهة الزمالك 4 تقرير مغربي: كاف رفض طلب الرجاء بتأجيل لقاء الزمالك قبل قرار الصحة المغربية
قد ينال إعجابك