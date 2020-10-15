محتوى إخباري
الرئيسية
أخبار
مباريات
ميركاتو في الجول
فانتازي في الجول
مسابقة التوقعات
الدوري المصري برعاية OPPO
فيديوهات
عدسات
آراء حرة
بطولات
الدوري المصري
دوري أبطال إفريقيا
كأس الكونفدرالية
الدوري الإنجليزي
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الأوروبي
دوري أبطال أوروبا
الدوري الفرنسي
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
كل البطولات
أقسام
مصر
دوري أبطال إفريقيا
الكونفدرالية
أوروبا
الدوري المصري
دوري أبطال أوروبا
المحترفون
السعودية
رياضات أخرى
إفريقيا
منتخب مصر
الوطن العربي
أمريكا
آسيا
فيديوهات رائجة
الدوري الإنجليزي
حلم طوكيو 2020
ميركاتو
أقسام خاصة
تحليل في الجول
تقرير في الجول
وثائقي في الجول
في الجول كلاسيك
كتاب في الجول
حكايات في الجول
لعبة في الجول
مصر
أخبار
مباريات
فيديوهات
صور
الدوري المصري برعاية OPPO
Menu
دوري أبطال إفريقيا
الرئيسية
نظرة عامة
التصفيات
الترتيب
مباريات
الهدافون
أخبار
فيديوهات
ألبومات
جنش الطائر في أبرز صور مران الزمالك الأول بالمغرب
الخميس، 15 أكتوبر 2020 - 02:00
جنش الطائر في أبرز صور مران الزمالك الأول بالمغرب
صور من مران الزمالك يوم الأربعاء استعدادا للقاء الرجاء الأحد المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
الزمالك
في إفريقيا
الرجاء
نرشح لكم
أخر الأخبار
نصف نهائي إفريقيا - طارق مصطفى لـ في الجول: يجب البدء ببنشرقي وأوناجم.. وهذه قوة الرجاء
ساعة |
إفريقيا
نصف نهائي إفريقيا – طه إسماعيل لـ في الجول: على موسيماني اللعب بتلك الطريقة في حالة واحدة
ساعة |
دوري أبطال إفريقيا
عمار حمدي: الأهلي أخبرني بعودتي بعد نهاية الإعارة.. أريد أن يكون لي دورا في الفريق
2 ساعة |
الدوري المصري
حمادة أنور لـ في الجول: هذا موعد مشاركة بنشرقي في مران الزمالك.. كل شيء ممتاز في المغرب
2 ساعة |
دوري أبطال إفريقيا
سلبية مسحة جميع أفراد بعثة الزمالك
2 ساعة |
دوري أبطال إفريقيا
استاد القاهرة: جاهزون لاستضافة نصف نهائي دوري الأبطال ولكن
3 ساعة |
إفريقيا
بسام يتألق في ركلات الترجيح ويقود الجيش إلى نصف نهائي الكأس على حساب بيراميدز
3 ساعة |
مصر
مران الأهلي الأول في المغرب – مشاركة معلول.. وعلاج طبيعي لـ كهربا
3 ساعة |
دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من
Disqus.
خبر في الجول – اختبار طبي لـ محمود علاء وحازم إمام لتحديد موعد عودتهما لمران الزمالك
نصف نهائي إفريقيا - طارق مصطفى لـ في الجول: يجب البدء ببنشرقي وأوناجم.. وهذه قوة الرجاء
نصف نهائي إفريقيا – طه إسماعيل لـ في الجول: على موسيماني اللعب بتلك الطريقة في حالة واحدة
استاد القاهرة: جاهزون لاستضافة نصف نهائي دوري الأبطال ولكن
مونزا.. "ميلان الذي نعرفه" في قبضة بيرلسكوني وجالياني
الأكثر مشاهدة
1
رئيس الزمالك: فرجاني ساسي أصيب بـ كورونا.. وأشكر لاعبي الأهلي
2
16 رسالة نارية من اللجنة الأولمبية.. "وزارة الرياضة وفيفا لن يوقفا عقوبات مرتضى"
3
الكشف عن - رسالة محمود الخطيب للاعبي الأهلي بعد لقاء بيراميدز
4
حوار – عبد الحفيظ: موعد عودة الشناوي.. "استحالة قيد الكعبي" وموقف فتحي
قد ينال إعجابك