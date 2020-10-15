جنش الطائر في أبرز صور مران الزمالك الأول بالمغرب

الخميس، 15 أكتوبر 2020 - 02:00

صور من مران الزمالك يوم الأربعاء استعدادا للقاء الرجاء الأحد المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
الزمالك في إفريقيا الرجاء
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