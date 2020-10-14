عودة معلول وجيرالدو في أبرز صور مران الأهلي بالمغرب

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 - 23:35

صور من اليوم الأول لبعثة الأهلي في المغرب والمران كذلك استعدادا للقاء الوداد السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
الأهلي في إفريقيا الوداد
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