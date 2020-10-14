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عودة معلول وجيرالدو في أبرز صور مران الأهلي بالمغرب
الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 - 23:35
عودة معلول وجيرالدو في أبرز صور مران الأهلي بالمغرب
صور من اليوم الأول لبعثة الأهلي في المغرب والمران كذلك استعدادا للقاء الوداد السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
الأهلي
في إفريقيا
الوداد
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