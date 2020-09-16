ظهور نيدفيد ومشاركة الشحات في صور مران الأهلي

الأربعاء، 16 سبتمبر 2020 - 20:38

صور من مران الأهلي استعدادا للقاء مصر المقاصة السبت المقبل في استاد القاهرة في الجولة 28 من الدوري.
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