صور من انتصار توتنام الساحق أمام ليستر

الأحد، 19 يوليه 2020 - 19:07

صور من انتصار توتنام الساحق أمام ليستر بنتيجة 3-0 ضمن منافسات الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي الممتاز
في إنجلترا الدوري الإنجليزي الممتاز
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